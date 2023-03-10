Украинские силы отразили более сотни вражеских атак на пяти направлениях, оккупанты пытаются окружить Бамхут — Генштаб 10 марта, 07:16 Украинские защитники отразили более сотни вражеских атак (Фото:Генштаб)

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили 102 атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где российские оккупанты сосредоточили основные усилия.

Об этом говорится в утренней своде Генштаба по состоянию на пятницу, 10 марта.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток окружить Бахмут.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ сохраняет военное присутствие на территории республики Беларусь, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. РФ продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области. За прошедшие сутки из артиллерии были обстреляны Елино Черниговской области; Середина-Буда и Атинское Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ пытаются улучшить тактическое положение. Обстреляли, в частности, Новомлынск, Двуречную, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крохмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Диброву и Червонопоповку в Луганской области; Раздоловку Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют Бахмут. Украинские защитники отразили многочисленные атаки в районах Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского. Под вражеский огонь попали, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области. Были обстреляны Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Вели огонь по районам населенных пунктов Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Михайловка и Херсон.

Видео дня