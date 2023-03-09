Защитники Бахмута не дали окружить город, но ситуация очень тяжелая — Сырский 9 марта, 17:56 Александр Сырский в Бахмуте (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Telegram)

Защитники Украины не позволили российским оккупантам взять Бахмут Донецкой области в оперативное окружение, но ситуация очень тяжелая. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram в четверг, 9 марта.

Он отметил, что успех обороны зависит от интеллекта и хитрости каждого командира, умения предвидеть действия врага с количественным преимуществом.



«Оборона Бахмута продолжается более семи месяцев. Силы обороны провели ряд тактических действий, которые на данный момент не дали врагу взять город в оперативное окружение. Но ситуация остается очень тяжелой. Российские силы действуют обычными методами, не считают людей. Но количество солдат не является решающим преимуществом или фактором победы», — заявил он.

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Генерал-полковник Сырский добавил, что Силы обороны Украины понимают тактическое значение Бахмута для врага и знают о его планах на других участках фронта. Он подчеркнул, что оборона города продолжается, ситуация динамичная и «каждый ход и решение способны кардинально ее изменить».

Ранее командующий Сухопутными войсками сказал, что в случае захвата Бахмута оккупанты смогут начать «широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике».

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV говорил, что, обороняя Бахмут, ВСУ выполняют две главные задачи:

не дать противнику системно прорвать украинскую оборону,

наносить захватчикам максимальное поражение в личном составе и технике.

8 марта Череватый заявил, что россиянам не удается развить успех в наступательных действиях вокруг Бахмута. Украинские войска открывают огонь по оккупантам и наносят потери.