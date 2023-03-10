Украина подготовила России сюрпризы. Британский офицер — о спящих агентах на территории РФ, судьбе Бахмута и ходе войны на этот год 10 марта, 12:30 Эксклюзив NV Украинские военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ведут огонь из гаубицы Д-30 вблизи Бахмута (Фото:Marko Djurica / REUTERS)

Военный аналитик и бывший разведчик Фрэнк Ледвидж моделирует сценарии дальнейшего хода войны, сравнивает текущие и будущие бои со знаменитыми историческими битвами и объясняет, почему истребители F-16 не понадобятся Украине аж до победы.

Самая острая потребность ВСУ сейчас — не вооружение и уж точно не истребители, а обучение. Такое мнение в интервью NV высказал Фрэнк Ледвидж, офицер военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете. Он также рассказал, почему наступление россиян скоро остановится, как тогда будут действовать ВСУ и кто может стоять за недавним инцидентом в Брянской области.

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— Начнем с битвы за Бахмут — сейчас это горячая тема и самая горячая точка на фронте. Бои там идут с лета 2022 года. Каково ваше мнение относительно этой битвы?

— Сейчас немало говорят о военном совете США украинской армии уйти из Бахмута, потому что цена слишком высока. Американские военные советники озабочены тем, что украинская армия тратит там ресурсы, которые лучше бы использовала во время контрнаступления весной. Украинцы, насколько я понимаю, благодарят за совет, но рассуждают так: мы наносим россиянам очень тяжелые потери и это оправдывает наши потери и задействованные ресурсы. Бахмут не имеет стратегической важности, но он стал важным с точки зрения нанесения потерь, заявил на днях министр обороны США.

Есть исторические примеры схожей ситуации.

