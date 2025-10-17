Нардеп Чернев: Думаю, вопрос поставки Украине ракет Tomahawk поставят на паузу

Зеленский не будет обсуждать Томагавки на встрече с Трампом, заявил нардеп (Фото: Yegor Chernev via Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский не будет обсуждать вопрос поставки Украине ракет Tomahawk во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, 17 октября.

Об этом в эфире марафона Єдині новини сообщил нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

«Я думаю, что пока что будет поставлен на паузу вопрос по Tomahawk, но весь остальной спектр вопросов будет обсуждаться. Это, в частности, и предоставление нам большего количества систем ПВО… Это и сотрудничество между нашими оборонными предприятиями», — сказал Чернев.

Он также отметил, что накануне украинская делегация провела переговоры с представителями крупных оборонных предприятий США, где обсуждался этот вопрос.

По словам Чернева, вопрос поставки Tomahawk будет отсрочен до результатов встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Он пояснил, что европейские партнеры Украины надеются, что после этой встречи или будут достигнуты конкретные результаты по завершению войны, или же вопрос поставки ракет станет актуальным.

«Опять же, ожидалось, что будет принято решение о Tomahawk, но понятно, что Путин испугался такой передачи. Поэтому этот вопрос отодвинут, отсрочен до встречи Трампа с Путиным в Будапеште», — сказал нардеп.

В то же время он уверен, что переговоры Трампа с Путиным не повлияют на закупки американского оружия для Украины.

Также он предположил, что если после встречи лидеров Путин все же согласится на мирные переговоры и покажет прогресс, США могут изменить свою позицию и прекратить оказывать военную помощь Украине, «но это будет частью мирного соглашения о прекращении войны в Украине».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным упоминал о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk.

Инфографика: NV

Трамп заявил, что Путину «очень не понравилась» идея предоставления Украине «пары тысяч» таких ракет.

17 октября президент Украины посещает Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.