Первое, но далеко не последнее дело. Пожизненный срок российскому военному Шишимарину стал сигналом решимости Украины — мировые СМИ 24 мая, 11:06 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Вадим Шишимарин во время оглашения приговора в суде, 23 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

23 мая в Украине был вынесен первый приговор российскому военнослужащему, виновному в военном преступлении на украинской земле.

Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина, признанного виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он еще имеет право на апелляцию.

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Российского военного осудили по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины). Шишимарин — командир отделения в/ч 32010 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

После того, как его колонна была разбита военнослужащими ВСУ, Шишимарин в ходе отступления с четырьмя сослуживцам на украденной машине заехал в поселок Чупаховка Сумской области. Там оккупанты увидели безоружного жителя села, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону. Шишимарин произвел несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего мужчины. Тот скончался на месте в нескольких десятках метров от собственного дома. Вдова убитого приняла участие в судебном процессе и присутствовала на заседаниях.

Пожизненный срок Шишимарину стал заметной новостью в мировых СМИ, которые отмечают знаковость процесса. НВ собрал выдержки из нескольких таких материалов.

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National Public Radio, крупнейшая общественная радиостанция в США, подчеркнула «убедительные доказательства против Шишимарина», которые предоставило обвинение — включая результаты баллистической экспертизы, а также показания друга жертвы и еще одного российского военнопленного, которые были свидетелями стрельбы.

«Хотя дело Шишимарина является первым в своем роде с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение, вряд ли оно будет последним, — констатирует NPR. — Украинские чиновники говорят, что на сегодняшний день задокументировали более 11 000 возможных военных преступлений России. И они хотят реагировать быстро, собирая доказательства и находя свидетелей даже в то время, когда война продолжается, а не пытаясь восстанавливать картину таких дел в будущем», — отмечает NPR.

NPR также напоминает, что хотя Международный уголовный суд уже направил в Украину большую группу следователей для расследования военных преступлений РФ, юрисдикция МУС не распространяется на Россию и сотрудничества в раскрытии таких дел от нее не ожидают. «На деле Украина может быть единственным субъектом, который способен привлекать [виновных] к уголовной ответственности за эти предполагаемые военные преступления».

В репортаже также идет речь о том, что Россия может начать проводить собственные судебные процессы над украинскими военными. Однако Женевские конвенции «гласят, что комбатантов нельзя судить только лишь за участие в бою», напоминает NPR. Тогда как Шишимарин убил мирного безоружного жителя, ничем ему не угрожавшего.

Wall Street Journal напоминает, что согласно украинскому законодательству осужденные за убийство не всегда получают пожизненный срок, однако особую квалификацию дела Шишимарина обусловил контекст военного времени. «Решение прокуроров настаивать на пожизненном заключении свидетельствует об их намерении решительно вести дела о военных преступлениях», — подчеркивает значение такого приговора WSJ, напоминая, что украинские власти уже расследуют около 10 700 потенциальных военных преступлений с участием более 600 подозреваемых — хотя немногие из этих них находятся под стражей в Украине.

Агентство АР собрало мнения нескольких юристов и правозащитников о судебном процессе и приговоре. Так, украинский правозащитник Владимир Яворский, бывший председатель Украинского Хельсинского союза по правам человека, отметил «чрезвычайную суровость» приговора. Однако по мнению Аарифа Абрахама, британского юриста в сфере защиты прав человека, судебный процесс был проведен «с полным и справедливым соблюдением процессуальных норм», включая доступ к адвокату.



Мэри Эллен О’Коннелл, эксперт по международному праву в Университете Нотр-Дам, в комментарии агентству высказала предположение, что после первого судебного процесса в Украине от России стоит ожидать «показательных процессов» над украинскими военными, которые оккупанты попытаются использовать для распространения очередной порции дезинформации и улучшения мотивации своей армии.

CNN в своем репортаже о судебном процессе делает акцент на словах прокурора Андрея Синюка, который выразил надежду, что осуждение Шишимарина станет своего рода сигналом. «Думаю, что все остальные правоохранительные органы будут двигаться по тому пути, который прошли мы», — сказал Синюк.

«Это будет хорошим примером для других оккупантов, которые, возможно, еще даже не находятся на нашей территории, но планируют сюда прийти, — добавил прокурор. — Или для тех, кто сейчас здесь и намерен остаться и воевать».

The Washington Post отмечает, что лицо Шишимарина во время процесса «казалось пустым» и описывает дело 21-летнего росссийского военного как пример того, каких солдат использует РФ в войне с Украиной: «На протяжении вторжения Москва силится руководить войсками, [зачастую] состоящими из молодых, неопытных военных, которые отличаются низким боевым духом и порой кажутся безразличными к делу».

Издание также напоминает, что сейчас продолжается еще один судебный процесс — над двумя российскими военнослужащими, обвиняемыми в военных преступлениях в связи с обстрелом гражданских объектов в Харьковской области. «Эксперты в области права сообщили The Washington Post, что Украина, которая является участником Европейской конвенции о правах человека, по всей видимости, соблюдает международные принципы судебных процессов за военные преступления, включая право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство независимым судом», — подчеркивает издание правомерность и корректность судебных процессов над оккупантами в Украине.

The Guardian констатирует, что судебный процесс над Шишимариным «является беспрецедентным для Украины, где власти действуют быстро и пытаются вершить правосудие даже в то время, пока продолжается конфликт», а вынесение приговора было «публичным испытанием независимости судебной системы Украины». Издание напоминает, что генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала передачу в суд более 40 дел по военным преступлениям, а всего их зафиксировано более 10 тыс.

«Украина сделала своим приоритетом правосудие за зверства, совершенные российскими войсками, а национальные прокуроры рискуют жизнями, чтобы собрать доказательства военных преступлений даже в районах, которые все еще остаются под угрозой атак вражеских силы или были заминированы», — пишет газета. В другом материале о деле Шишимарина The Guardian пишет, что столь быстрый судебный процесс над ним является «предупреждением российским войскам, все еще оккупирующим часть страны, что они могут предстать перед судом за любые совершенные ими преступления».

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