«Я бы еще раз хотел извиниться». Военный РФ Шишимарин выступил на суде с последним словом, приговор огласят 23 мая 20 мая, 12:25 Цей матеріал також доступний українською Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Обвиняемый в убийстве мирного жителя в Сумской области российский военный Вадим Шишимарин выступил на суде с последним словом.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Трансляцию судебного заседания вело Суспільне.

«Я хотел бы еще раз принести извинения за то, что сделал. Я не отказываюсь и готов принять все меры, которые будут», — сказал Шишимарин.

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Приговор Шишимарину огласят 23 мая.

19 мая во время заседания суда Шишимарин заявил, что застрелить мирного жителя в Сумской области ему приказал прапорщик и еще один человек, который находился вместе с ними в автомобиле.

18 мая Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины. Сторона обвинения попросила для Шишимарина пожизненного заключения.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

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