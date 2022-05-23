Суд приговорил военного РФ Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя 23 мая, 12:55 Цей матеріал також доступний українською Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Печерский районный суд Киева признал российского военнослужащего, сержанта Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.

Приговор был оглашен на судебном заседании в понедельник, 23 мая.

Шишимарин был признан виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины).

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По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

Это первый приговор российскому военнослужащему с начала масштабного вторжения в Украину.

Открытый судебный процесс над российским военным начался 18 мая. Шишимарин полностью признал вину, а 20 мая он выступил на очередном заседании с последним словом.

«Я хотел бы еще раз принести извинения за то, что сделал. Я не отказываюсь и готов принять все меры, которые будут, — заявил Шишимарин. — Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать, но так случилось… Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен».

Ранее на суде он также заявлял что убил украинца по настоянию сослуживцев и выстрелил, «чтобы от меня отстали».

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