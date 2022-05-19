Суд над военным РФ Шишимариным: жена убитого попросила пожизненного для оккупанта или обмена на бойцов с Азовстали 19 мая, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Вдова погибшего от рук Вадима Шишимарина выступила в суде (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В ходе судебного процесса над российским военным Вадимом Шишимариным выступила вдова погибшего от рук оккупанта Екатерина Шелипова.

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В ходе судебного заседания, которое транслирует Суспільне, женщина попросила пожизненное заключение для Шишимарина. В то же время она не возражает, чтобы оккупанта обменяли на бойцов с Азовстали.

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Шелипова на суде также рассказала, как был убит ее муж.

По ее словам, 28 февраля ее муж Александр Шелипов утром «поехал смотреть на воронку». В это время она услышала выстрел, открыла калитку своего дома и увидела легковой автомобиль, в заднем окне которого был Шишимарин с автоматом.

После этого женщина спряталась и дождалась, когда автомобиль уедет. Затем снова открыла калитку и увидела своего мужа, он уже был мертв. Она добавила, что ее муж был одет в гражданскую одежду.

Вадим Шишимарин обратился к Шелиповой: «Я признаю что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения».

Во время судебного заседания 18 мая Вадим Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

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