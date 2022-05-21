«Что ты чувствовал, когда убил моего мужа?» Как солдат РФ в суде рассказывал об убийстве украинца и смотрел в глаза его вдове — репортаж НВ 21 мая, 17:12 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Соломенский районный суд Киева рассматривает резонансное дело российского солдата Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного украинца (Фото:Наталья Роп / НВ)

В Украине прошел первый судебный процесс над военным преступником — российским военным Вадимом Шишимариным. НВ побывал на заседании и рассказывает о том, как допрашивали обвиняемого, потерпевшую и свидетелей.

Несмотря на большие размеры зала суда, где проходило резонансное заседание над плененным русским солдатом Вадимом Шишимариным, обвиняемым в убийстве гражданского украинца, в обед 19 мая там было тесно. Напротив «главной сцены» суда плотно выстроились камеры всех возможных типов, микрофоны и диктофоны. А позади техники — десятки иностранных и украинских журналистов и легкий гул.

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В углу стеклянного бокса, заложив руки за спину и склонив голову вниз, стоял невысокий парень в сером спортивном костюме Nike с синими вставками и в черных берцах без шнурков, — Шишимарин. Он пытался услышать, что ему снаружи переводит через щель переводчица с украинского на русский.

— Скажи, пожалуйста, что ты чувствовал, когда убил моего мужа? — обращалась к нему вежливо, но с болью в голосе Екатерина Шелипова, жительница села Чупаховка Сумской области. Именно ее мужа и убил пленник.



Екатерина Шелипова, жительница Чупаховки, нашла своего мужа убитым российским военным 28 февраля / Фото: Reuters

— Чувствовал страх, — ответил он, почти не поднимая взгляд.

— Ты раскаяешься за преступление? — снова спросила женщина.

— Да, я признаю вину и понимаю, что вы не сможете меня простить, но я извиняюсь за то, что сделал.

— И еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, почему вы [русская армия] к нам пришли? Вы нас пришли защищать? От кого? Вы меня " защитили" от моего мужа, которого убили!

— От нашего командования была команда только двигаться в составе колонны. А что будет там дальше — я не знал.

21-летний Шишимарин был одним из российских солдат, вторгшихся на территорию Украины 24 февраля. А уже через несколько дней россиянин, как утверждает следствие, и признает сам обвиняемый, убил в Чупаховке из автомата безоружного гражданского, пенсионера Александра Шелипова. После чего попал в плен.



Сейчас его первым среди других солдат армии агрессора судят в Украине публично. Производство открыли по статье «Нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины. Сам процесс, уже ставший символическим и показательным для Украины, проводит Соломенский райсуд Киева.



Автоматная очередь



Уроженец Иркутской области Шишимарин в суде рассказывает о событиях, предшествовавших убийству, спокойно, время от времени запинаясь или делая паузу. Говорит, что происходит из многодетной семьи, поэтому подписал контракт на военную службу в 2020 году, чтобы помогать.

Накануне российского вторжения он находился в Белгороде, будучи сержантом и командиром одного из отделений 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Далее отправился с другими бойцами и колонной российской военной техники к украинской границе, пересек ее и начал продвигаться по Сумщине.

— Спрашивали ли вы у командира, куда едете и какая цель? — переспрашивает своего подзащитного адвокат Виктор Овсянников, бесплатно назначенный россиянину Украиной.

— Да, я спрашивал, — отреагировал военный. — Он сказал, что наша задача в составе колонны доехать до Сум, там показаться и обратно. На все обо всем мы получили сухпаек на трое суток. Но начались боевые действия…

Уже 27 февраля батальонно-тактическая группа, к которой принадлежал россиянин, решила отступать назад к границе, чтобы вывезти раненых. На этом пути их колонну и разбили Вооруженные силы Украины (ВСУ). После чего оккупанты остались без транспорта и разделились на группы.

Группа Шишимарина, в которой кроме него были еще четыре военных, сначала двигалась пешком. Однако по дороге они встретили гражданский автомобиль — серый Volkswagen. По данным следствия, военные расстреляли ее, а водителю удалось скрыться в лесу.



Уже «освобожденной» машиной, которая имела пробитое переднее колесо, военные решили воспользоваться: за руль сел прапорщик Макеев, слева от него — лейтенант Купаков, позади водителя — Шишимарин, рядом с ним — рядовой Иван Мальтисов, а старший лейтенант Калинин разместился в багажнике.



Они отправились в сторону села Чупаховка, чтобы разыскать военную помощь. Именно в это время домой возвращался Шелипов — разговаривал по телефону и тащил за собой велосипед.



— [Прапорщик, который был за рулем,] Макеев сказал, что он [Шелипов] нас сдаст, что он звонит по телефону военным, — вспоминает обстоятельства встречи с крестьянином россиянин. — И он приказал стрелять. Я не выстрелил. Потом неизвестный военный [Купаков], сидевший справа от водителя, развернулся и начал угрожающим тоном мне приказывать, чтобы я выстрелил. Он аргументировал это тем, что мы не доедем до наших войск, что мы не вызовем помощь, что нам угрожает опасность. В то время я не видел пострадавшего. Но увидел его, когда мы поравнялись, и я выстрелил короткую очередь. Тем самым я его убил.

Шишимарин говорит, что выстрелил в мирного украинца, потому что якобы подвергся давлению военных / Фото: Reuters

Шишимарин признается прокурорам, что выполнил приказ, несмотря на то, что ни один из военных не был его командиром, а только старше званием. А Купакова, которому и подчинился потом, вообще видел впервые.

— Почему вы выполнили его приказ, но не выполнили приказ Макеева до этого? — удивляется прокурор Ярослав Ущаповский.

— Там была стрессовая ситуация. Он начал кричать на меня…

Слова военного подтверждает во время суда свидетель — еще один пленный военный РФ Мальтисов, находившийся вместе с Шишимариным в машине.

Когда адвокат Овсянников решает еще раз уточнить у своего подзащитного, какое было его внутреннее отношение к приказу выстрелить в гражданского жителя, россиянин отвечает, что «просто решил выстрелить, чтобы от него отстали» и что якобы «убивать не хотел».

После убийства Шелипова машина продолжила ехать. По дороге они отобрали машину у еще одного мирного жителя, перебрались в нее, — за руль сел Купаков.

Далее россияне попали в засаду местных охотников. Те подстрелили водителя и машина скатилась в кювет. Раненого оставили, а четыре других, среди которых и Шишимарин, начали отступать, отстреливаясь. Военные сначала прятались: двигались ночью по полям, а днем — по лесу, переночевали на свиноферме и решили добровольно сдаться местным жителям в плен.

Дело Шишимарина ведет коллегия судей Соломенского райсуда Киева. Председательствующий судья – Сергей Агафонов (посередине) / Фото: Наталья Роп / НВ

— Вы знали, что Украина является независимым государством? — со своей стороны, решает допросить Шишимарина судья Сергей Агафонов. — Вам что-нибудь известно было о нашей стране?

— Я не интересовался.

— Когда вы пересекали границу, вы понимали, что врываетесь в независимую страну?

— Да.

— Когда вы увидели потерпевшего впервые, вы поняли, что он гражданское лицо?

— Я выстрелил… я так мельком видел.

— Вы понимали, что он гражданское лицо? Он был без оружия, в гражданской одежде, да? — настаивает судья.

— Да, я видел.

— Когда вы производили выстрелы по потерпевшему, могли ли вы действовать по другому в сложившейся ситуации?

— Я аргументирую это тем, что всех подвергаю опасности и я взял…

— Просто напугать вы его могли?

— Наверное, мог.

— Ваше отношение к совершенному уголовному правонарушению?

— Я считаю это неприемлемым и уголовным. Самая высокая мера наказания. Своей вины я не возражаю.

«Он был для меня всем»



За рассказом Шишимарин внимательно следит вдова убитого Шелипова. Уставшая и с опухшими от слез веками, она обретает силы, чтобы рассказать и свою историю.



— Это было 28 февраля, — вспоминает женщина и тяжело выдыхает воздух.



В эту ночь русские танки активно ездили по улице села. Поэтому вместе с соседями женщина сидела в погребе, в то время как Александр Шелипов охранял их на улице. Уже с утра, вспоминает вдова, он решил поехать на место, где взорвали танк, чтобы посмотреть на воронку. Она пыталась отказать мужа. Но тот отмахнулся, что все односельчане ходят посмотреть, и он поедет. Так он и поехал на велосипеде.



В это время женщина возилась во дворе дома. Она услышала, что где-то дальше раздались выстрелы. А когда подходила к колодцу, чтобы набрать воду, услышала их снова, но уже ближе.



— Я бегом начала набирать номер телефона мужа, открыла калитку — и увидела машину, которая ехала и хлопотала [издавала звук от простреленного колеса ], — вспоминает Шелипова и кивает на подсудимого. — Увидела этого молодого человека, который, как я приоткрыла калитку, был с дулом автомата. Я его хорошо познала.



Женщина испугалась, сразу закрыла калитку и прислонилась к столбу. Простояла так около 5 минут и как затихло — вышла на улицу и увидела, что там лежит ее муж рядом с велосипедом.



— Я подбежала к нему, так он уже был вбит выстрелом в голову, — говорит вдова. — Я начала очень кричать, сбежались соседи.



Игорь Дейкун — свидетель и один из соседей, подбежавший к Екатерине. Он также услышал звук нарастающего хлопанья машины и короткую автоматную очередь, прозвучавшую после того, как та свернула на улицу. Хотя и сам момент убийства, признается он, не видел.



— Я увидел, что из этого автомобиля с левой стороны за водителем дым из автоматического оружия, который был направлен на жилье, где жили соседи Шелиповые, — вспоминает мужчина. — После этого автомобиль не останавливаясь двигался нам на встречу.



Поэтому Дейкун вместе с отцом спрятались. И уже через несколько минут услышал крик соседки над телом мужчины. Дейкун увидел, что Шелипов лежит мертвый с распростертыми руками и поврежденной головой, из которой виднелся мозг.



— Что для вас значит потеря вашего мужчины? — спрашивает у потерпевшей прокурор Ярослав Ущаповский.

— Для меня все, он для меня был все, — опустив голову и втирая слезы говорит женщина. — Он был мой защитник. Я за ним прожила как за каменной стеной. Он очень у меня был добр.

Женщина просит суд назначить Шишимарину пожизненное заключение. Но через краткую паузу добавляет, что не возразит, если его обменяют на мариупольских защитников, ребят-героев из Азовстали.



— Я не буду против. Я буду за, — еще раз утверждает женщина.



Доказательства и приговор



Признание вины Шишимариным, а также свидетельства потерпевшей Шелиповой и других свидетелей стали основными доказательствами, которыми пользуется следствие. Кроме того, прокуроры заявили о проведении экспертиз и показали оружие, из которого произвел выстрел российский солдат. Последний подтвердил, что продемонстрированный в суде автомат АК-74 принадлежит ему и назвал его номер.



Как и вдова погибшего, прокуроры просят суд наказать Шишимарина пожизненным заключением. Зато защитник Овсянников, несмотря на признание вины солдатом РФ, просит его оправдать. Мол, Шишимарин имел право подчиняться старшим по рангу военным, потому что рядом не было его командиров. Это, по его словам, предполагает устав вооруженных сил РФ. Также защитник убежден, что Шишимарин «намеревался спасти свою жизнь, а угрозу своей жизни он чувствовал не только от ВСУ, но и со стороны прапорщика Макеева и Купакова, сидевших рядом».



На это прокурор Ущапевский парировал, что в уставе РФ нет норм, согласно которым военнослужащие должны выполнять преступные приказы.



Процесс конвоирования русского солдата Вадима Шишимарина / Фото: REUTERS

В конце процесса судья предоставил Шишимарину последнее слово. Он снова извинился за то, что сделал и сказал, что очень нервничал, когда стрелял в гражданского мужа и не хотел его убивать, но " так случилось".



— Я сожалею. Я искренне каюсь. Я не отказываюсь и готов принять все предстоящие меры, — сказал россиянин.



Суд вынесет приговор русскому солдату Шишимарину 23 мая. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненного заключение.

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