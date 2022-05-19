«Выстрелил, чтобы от меня отстали». Военный РФ Шишимарин рассказал, кто отдал приказ убить мирного жителя 19 мая, 14:50 Цей матеріал також доступний українською Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Российский военный Вадим Шишимарин заявил, что застрелить мирного жителя в Сумской области ему приказал прапорщик и еще один человек, который находился вместе с ними в автомобиле.

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В ходе судебного заседания, которое транслирует Суспільне, Шишимарин сказал, что изначально мирного жителя заметили прапорщик и этот пассажир автомобиля, незнакомый ему.

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По его словам, прапорщик увидел, что прохожий Шелипов разговаривает по телефону, и сказал стрелять.

После этого к Шишимарину развернулся неизвестный и начал кричать, чтобы он стрелял. Шишимарин выстрелил короткой очередью, тела он не видел.

После этого неизвестный стал утешать Шишимарина и сказал, что в первую очередь надо спасть себя. Прапорщик и неизвестный пассажир при этом не были непосредственными командирами Шишимарина.

«Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали», — сказал Шишимарин.

Во время судебного заседания 18 мая Вадим Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

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