Суд отправил под стражу адвоката Горецкого — вероятного соучастника по делу Князева 18 мая, 21:18 ВАКС избрал меру пресечения для адвоката Олега Горецкого, 18 мая 2023 года (Фото:Суспільне)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Олегу Горецкому, подозреваемому в пособничестве бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Суспільне.

Прокурор Игорь Щур просил применить к адвокату Горецкого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 100 миллионов 113 тысяч гривен.

Видео дня

В случае внесения залога, он предлагал возложить на Горецкого обязательство являться в суд и забрать у него загранпаспорта.

По словам прокурора, Горецкий играл особую роль в преступной группе.

«Он должен был подыскивать дела людей, которые согласны были предоставить неправомерную выгоду перед определеннім судебным решением. Удерживать и укрывать в течение определенного членами этой группы срока неправомерной выгоды в тайном месте для уменьшения рисков разоблачения правоохранительными органами», — пояснил Щур.

Горецкий свою вину не признал. Он просил назначить ему ночной домашний арест или же залог в размере не более миллиона гривен.

«Я не уезжал из Украины с начала полномасштабной войны. Это моя принципиальная позиция. С Князевым мы никогда не виделись один на один», — добавил Горецкий.

В итоге следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора и избрал Горецкому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

В случае внесения залога на адвоката возложат следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в территориальное подразделение ГМС свой паспорт ( паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля.



Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.