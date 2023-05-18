Суд отправил под стражу адвоката Горецкого — вероятного соучастника по делу Князева
ВАКС избрал меру пресечения для адвоката Олега Горецкого, 18 мая 2023 года (Фото:Суспільне)
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Олегу Горецкому, подозреваемому в пособничестве бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Суспільне.
Прокурор Игорь Щур просил применить к адвокату Горецкого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 100 миллионов 113 тысяч гривен.
В случае внесения залога, он предлагал возложить на Горецкого обязательство являться в суд и забрать у него загранпаспорта.
По словам прокурора, Горецкий играл особую роль в преступной группе.
«Он должен был подыскивать дела людей, которые согласны были предоставить неправомерную выгоду перед определеннім судебным решением. Удерживать и укрывать в течение определенного членами этой группы срока неправомерной выгоды в тайном месте для уменьшения рисков разоблачения правоохранительными органами», — пояснил Щур.
Горецкий свою вину не признал. Он просил назначить ему ночной домашний арест или же залог в размере не более миллиона гривен.
«Я не уезжал из Украины с начала полномасштабной войны. Это моя принципиальная позиция. С Князевым мы никогда не виделись один на один», — добавил Горецкий.
В итоге следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора и избрал Горецкому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.
В случае внесения залога на адвоката возложат следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
- не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в территориальное подразделение ГМС свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.
Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.
По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».
Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.
Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.