«Под левое крыло Storm Shadow, под правое Scalp». Воздушные силы рассказали, какими ракетами уничтожают российские корабли 15 сентября, 17:14 Президент Украины Владимир Зеленский оставляет подпись на крылатой ракете SCALP, установленной на Су-24, 6 августа 2023 года (Фото:Офис президента)

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в пятницу, 15 сентября, прокомментировал удар Сил обороны по кораблям страны-агрессора Минск и Ростов-на-Дону в оккупированном Севастополе и ответил, какие ракеты для этого использовались.

У себя в Telegram генерал рассказал, что британские и французские СМИ спрашивают у него, какие именно крылатые ракеты помогли украинским пилотам уничтожить российские корабли.

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«Вполне логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения и не придумаешь», — отметил он.

Олещук напомнил, что авиация Воздушных сил сейчас использует два типа крылатых ракет, и поблагодарил партнеров за вооружение и технику, которые помогают освобождать украинские территории от оккупантов.

Инфографика: NV

«Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp — под правое)) Обе ракеты отлично работают, без шансов для оккупанта! Под крыльями наших бомбардировщиков найдется место и для немецкого Taurus. Тогда „игру в города“ можно будет продолжить еще более эффективно», — написал командующий.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что для атаки на российские подлодку и большой десантный корабль Украина использовала ракету Storm Shadow.

13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».



В украинской разведке заявили, что были поражены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 20 кораблей и катеров страны-агрессора и одну подлодку.



Инфографика: NV