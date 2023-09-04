Резников прокомментировал информацию о своем назначении послом в Великобритании 4 сентября, 05:26 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Глава Министерства обороны Алексей Резников в комментарии изданию Бабель заявил, что «не в курсе» относительно своего назначения послом в Великобритании после того, как он покинет свою нынешнюю должность.

Информацию о возможном назначении распространили народный депутат от Голоса Ярослав Железняк и ряд СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заменит действующего министра обороны Алексея Резникова. Его место займет глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.



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21 июля Зеленский уволил с поста посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.



Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что на этой неделе Верховная Рада уволит Резникова и назначит на его место Умерова.



Весной 2022 года Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.



Рустем Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова. России тогда передали 55 человек включая Виктора Медведчука.



7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества Украины. Предыдущего главу ФГИ Дмитрия Сенниченко парламент уволил еще 17 февраля 2022-го, за несколько дней до начала большой войны с РФ.

