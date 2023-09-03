На следующей неделе министром обороны Украины станет Рустем Умеров — Зеленский 3 сентября, 21:58 Рустем Умеров станет новым министром обороны Украины вместо Алексея Резникова (Фото:Пресс-служба партии Голос)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заменит действующего министра обороны Алексея Резникова. Его место займет глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении в воскресенье, 3 сентября.



Зеленский заявил, что обратится к парламенту с вопросом замены министра обороны.

«Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны», — сообщил Зеленский.

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Глава государства считает, что Минобороны нуждается в «новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

«Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — резюмировал Зеленский.

Рустем Умеров родился в 1982 году далеко от родного Крыма — в городе Самарканд тогдашней Узбекской ССР (ныне Узбекистан). Он происходит из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года силой депортировали из Алушты во время осуществленного сталинским режимом геноцида — принудительного выселения этнического населения полуострова.

Семья Рустема Умерова — в частности его родители и старший брат — смогли вернуться в Крым только во время процесса репатриации крымских татар на фоне развала СССР. Умеров был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов.

С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Рады.



В 2012 году также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза. Умеров является соучредителем и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма. Это международная благотворительная организация, которая финансирует стратегические национальные программы и поддерживает наименее социально защищенных крымских татар.

На парламентских выборах 2019 года Рустем Умеров был впервые избран народным депутатом Украины от партии Голос (баллотировался под № 18 в списке как беспартийный).

Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

Рустем Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова. России тогда передали 55 человек включая Виктора Медведчука.

7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества Украины. Предыдущего главу ФГИ Дмитрия Сенниченко парламент уволил еще 17 февраля 2022-го, за несколько дней до начала большой войны с РФ.