Возможная отставка Резникова. Будет ли он эффективным как дипломат — прогноз нардепа Железняка 3 сентября, 10:26 Алексей Резников во время пресс-конференции 28 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Народный депутат от фракции Голос, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в интервью Radio NV спрогнозировал, будет ли Алексей Резников эффективным как дипломат после отставки с поста министра обороны.



«Резников действительно неплохой дипломат. Я могу по-разному к нему относиться, но относительно его переговоров с международными партнерами в рамках Рамштайн, мы видим результат, молодец. Мне кажется, это то, что он действительно умеет: этим занимался и самое главное — этим хотел максимально приобщаться», — сказал Железняк в эфире Radio NV.

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Нардеп добавил, что, взяв на себя часть Рамштайна, Резников «закрыл глаза на то, чем занимались некоторые его заместители, которых, у меня есть ощущение, он не назначал, даже не проводил собеседования, этим занимались совсем другие люди».

«Я думаю, как дипломат он будет эффективным, откровенно говоря. Мне кажется, что и репутация [у него] в этих кругах неплохая, несмотря на всю эту нашу внутриполитическую часть. Думаю, международники его будут достаточно неплохо воспринимать, особенно британцы. … Есть такая практика в современной кадровой политике, что ты идешь на должность, делаешь, условно, то, за что тебе будет стыдно, но что тебя просят представители Банковой. Если вдруг что-то случилось, забираешь весь негатив на себя, а потом получаешь за это соответствующую должность посла. Является ли это наиболее желанной должностью в жизни для людей, которые теряют репутацию? Пусть они сами на это отвечают. Я так не считаю. Но таковы правила игры, нравится нам это или нет», — заявил он также.

31 августа Железняк заявил, что Резников уйдет в отставку с поста министра обороны, а на его место подадут кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Ссылаясь на свои данные, нардеп говорит, что Резников будет послом Украины в Великобритании и «слухи о проблемах с агреманом не подтверждены». О том, что министра обороны могут назначить послом, ранее заявлял и депутат Алексей Гончаренко, но в Министерстве иностранных дел это отвергли, призвав парламентариев «не заниматься кадровыми вопросами».

21 июля Зеленский уволил с поста посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Об отставке Резникова говорили еще в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа УП выпустила свое расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ. Он предложил пари, заявив, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется не так, то предлагает нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а журналисту Михаилу Ткачу — на три года прекратить заниматься журналистикой.

28 августа министр заявил, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку, а на вопрос, предлагал ли ему президент должность посла Британии, ответил, что обсуждал с ним несколько возможных вариантов проектов, которыми мог бы заняться.

