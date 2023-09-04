Арахамия рассказал, когда назначат нового министра обороны 4 сентября, 00:24 Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамия/Facebook)

Председатель фракции Слуга народа Давида Арахамия заявил, что на неделе, которая началась в понедельник, 4 сентября, Верховная Рада назначит Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

«Наконец-то официальные новости, которые можно рассказывать. Увольнения на этой неделе: увольнение министра обороны, увольнение главы Фонда Госимущества Украины. Назначение недели: назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины», — написал Арахамия в своем телеграм-канале.

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Депутат также отметил, что больше кадровых вопросов на этой неделе не будет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заменит действующего министра обороны Алексея Резникова. Его место займет глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

Весной 2022 года Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

Рустем Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова. России тогда передали 55 человек включая Виктора Медведчука.

7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества Украины. Предыдущего главу ФГИ Дмитрия Сенниченко парламент уволил еще 17 февраля 2022-го, за несколько дней до начала большой войны с РФ.