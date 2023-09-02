«Дело забрало СБУ». Расследование о закупке курток Минобороны завершится ничем — нардеп Железняк 2 сентября, 12:56 Алексей Резников с курткой для ВСУ на пресс-конференции 28 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Народный депутат от фракции Голос, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в интервью Radio NV заявил, что скандальное дело о закупке курток Министерством обороны передали СБУ.

Отвечая на вопрос о том, как проходит расследование этой закупки, Железняк заявил в эфире Radio NV:

«Завершится это ничем, потому что когда начали вылезать первые факапы по этим курткам, еще до начала нашего расследования, то это дело сначала вел Нацпол. Там была даже экспертиза, которую публиковали, что куртки не соответствуют качеству. Уже был прецедент [доставки] не через Румынию, а через Молдову. А потом это дело резко забрало СБУ. Согласно моей информации, там все зачищено под ноль, поэтому никаких процессуальных перспектив там не будет».

Видео дня

Нардеп также выразил надежду, что, возможно, новые факты и доказательства по этому делу появятся у НАБУ.

«Мы активно им содействуем в этом и помогаем теми материалами, которые у нас есть. Но это же как раз о приравнивании коррупции к госизмене. Конкретный пример, как СБУ „отработала“ коррупцию», — добавил он.

Ранее Украинская правда опубликовала расследование, согласно которому к закупкам Минобороны курток для ВСУ по завышенной цене может быть причастен родственник депутата от Слуги народа. До этого об этих закупках писал и Юрий Николов, журналист и основатель проекта Наші гроші.

Представители Минобороны на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности продемонстрировали куртки, которые выглядели зимними, и пообещали подать иск против расследователей.

Министр обороны Алексей Резников предложил пари журналисту УП Михаилу Ткачу и народной депутатке, главе антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной. Если куртки окажутся не летними, а зимними, Ткач должен оставить журналистику, а Радина — Верховную Раду. Ткач, в свою очередь, предложил Резникову заключать не пари, а договора о закупках по рыночным ценам и не с родственниками депутатов Слуги народа. Депутат посоветовала министру до 09:00 часов 28 августа опровергнуть, что племянник депутата оборонного комитета Геннадия Касая был совладельцем компании, которая поставляла эти куртки, а также что Минобороны уплатило за куртки втрое дороже, чем было указано в документе с турецкой стороны. Радина считает, что Резников должен либо опровергнуть эти обвинения, либо покинуть свой пост.

После этого Резников заявил, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач «не приняли его вызов». По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток на летние были неправдой.

«Каждая куртка стоила $86. Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1072 гривни) — я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины», — сказал также министр обороны.

28 августа Резников заявил на пресс-конференции, что Минобороны закупило зимние куртки по средней цене от 70 до 120 долларов.

По словам Резникова, расследование журналиста Юрия Николова является ложным.

«На сегодня нет ни одного контракта, когда бы мы превратили летние куртки в зимние. Это невозможно. Потому что командование сил логистики не приняли бы их у нас», — подчеркнул Резников.

Он также добавил, что контракт с турецкой компанией был заключен в сентябре 2022 года.

«Поставки начали происходить. Странный инвойс с ценами 29−30 долларов на турецком языке датирован 9 декабря. То есть, когда уже поставки состоялись. Предложение от этой компании было на 83 или 85 долларов, что было указано в контакте», — отметил министр.

Кроме того, министр добавил, что не имел никаких коммуникаций с нардепом Геннадием Касаем по контракту. Он заявил, что готов подтвердить это на полиграфе.

Резников также призвал относиться к информации критически и ответственно, потому что это вводит в заблуждение общество и международных партнеров Украины.