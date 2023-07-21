Зеленский уволил Пристайко с должности посла Украины в Великобритании 21 июля, 10:36 Вадим Пристайко (Фото:www.facebook.com/ukraine.in.uk)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу, 21 июля.

Также Пристайко уволен с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO), которую он занимал по совместительству.



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Причины такого решения пока неизвестны.

Зеленский, Уоллес, Пристайко и «нездоровый сарказм»

Перед прибытием на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля Зеленский резко раскритиковал страны Альянса. Глава государства подчеркнул, что они, по его словам, обсуждают формулировку относительно приглашения Украины, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие. Он рассказал, как в 2022 году приезжал в Украину, чтобы получить перечень необходимого оружия: «Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список».

Зеленский отреагировал на эти слова, заявив, что поддержка Украины — это необходимость.

«Пусть он напишет мне, как мне нужно поблагодарить, чтобы мы полностью были благодарны… Можем утром просыпаться и лично благодарить», — заявил он.

Позже Пристайко назвал «нездоровым сарказмом» такое заявление Зеленского. Но впоследствии уточнил, что Уоллес мог бы не выносить слова в публичное пространство, а лично пообщаться с ним.

«Саркастический комментарий британского министра об Amazon получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен», — отметил Пристайко.

Что известно о Пристайко

Пристайко был назначен послом Украины в Великобритании в июле 2020 года.

До этого был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

В мае 2019 года, после победы Зеленского на президентских выборах, назначен заместителем главы Администрации президента, а 25 июня, после реорганизации администрации, переведен на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Также он занимал должность главы миссии Украины при Организации Североатлантического договора.