ВСУ сдерживают наступление оккупантов на Бахмут, враг несет существенные потери — Сырский

19 апреля, 17:26
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Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Украинские военные сдерживают российскую атаку на Бахмутском направлении и наносят врагу существенные потери.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский в Telegram в среду, 19 апреля.

Он напомнил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления.

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«Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако Силы обороны сдерживают напор противника в динамических боях, нанося ему существенные потери», — сообщил он.

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Сырский добавил, что прошлой ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить два БПЛА агрессора: Орлан и ZALA.

Ранее британская разведка сообщала, что в Бахмуте российские войска и боевики Вагнера продолжают ползучее продвижение. По их данным, линия фронта находится в центре города и в основном проходит вдоль главной железнодорожной линии.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Бахмут Александр Сырский

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