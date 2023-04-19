ВСУ сдерживают наступление оккупантов на Бахмут, враг несет существенные потери — Сырский
Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)
Украинские военные сдерживают российскую атаку на Бахмутском направлении и наносят врагу существенные потери.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский в Telegram в среду, 19 апреля.
Он напомнил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления.
«Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако Силы обороны сдерживают напор противника в динамических боях, нанося ему существенные потери», — сообщил он.
Сырский добавил, что прошлой ночью, кроме живой силы и техники оккупанта, подразделениям ПВО также удалось уничтожить два БПЛА агрессора: Орлан и ZALA.
Ранее британская разведка сообщала, что в Бахмуте российские войска и боевики Вагнера продолжают ползучее продвижение. По их данным, линия фронта находится в центре города и в основном проходит вдоль главной железнодорожной линии.