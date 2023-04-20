Что происходит в воздухе над Бахмутом и началось ли наступление ВСУ 20 апреля, 09:35 NV Премиум

Немного суровой правды о воздушной войне и украинском контрнаступлении

Война в воздухе

Некоторые украинские военные эксперты спрашивают, почему я пишу, что Украина потеряла много самолетов и почти исчерпала свои запасы ракет «земля-воздух», плюс что она «рискует потерять доминирование в своем воздушном пространстве».

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Отвечу, что нетрудно перечитать мои предыдущие сообщения и выяснить: я действительно не называл большинства вещей. Я вспомнил и прокомментировал конкретные потери воздушных сил Украины (ПСУ), но точно ничего из остального «перечисленного» выше. Это «Пентагон ликс» объявили, что ПСУ исчерпают свои запасы ракет (особенно к Буку М1) примерно в апреле. То есть уже сейчас.

Что касается потери Украиной доминирования в своем воздушном пространстве. На самом деле этот вопрос должен быть четко понятным или по крайней мере очевидным. Исключение составляют те, кто делает свои выводы со слишком большим патриотизмом.

Еще в марте или апреле прошлого года я писал, что преимущество в воздухе состоит в том, насколько одна из сторон конфликта контролирует воздух. По сути есть три уровня (с тремя соответствующими подуровнями):