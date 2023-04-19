Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр 19 апреля, 21:07 Украинские военнослужащие возле Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина вынуждена использовать максимальные ресурсы для обороны Бахмута.

Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, россияне бросили весь ресурс людей, техники и пропаганды на Бахмут.

«Ситуация там очень сложная. Они полностью разрушают город, в таких условиях сложно удерживать позиции. На некоторых участках им удается продвинуться вперед, но Бахмут стоит, мы наносим врагу невероятные потери как в пехоте, так и в технике», — сказала Маляр.

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Она отметила, что Россия является сильным противником, учитывая количество людей и техники в ее распоряжении.

«РФ готовилась 30 лет к войне, в Бахмуте мы видим все их усилия и мощное наступление, которое мы сдерживаем уже восьмой месяц», — резюмировала замминистра.

Украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области в среду, 19 апреля, отразили российский штурм. Группа нападавших была ликвидирована.

