«Это была не последняя утечка». Как «сливы» секретных данных влияют на контрнаступление ВСУ и что будет с Бахмутом — интервью NV с Костенко 14 апреля, 18:30 NV Премиум Роман Костенко, народный депутат Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Произошла и третья масштабная утечка секретной информации о подготовке Украины к контрнаступлению, заявил Роман Костенко, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Народный депутат предполагает, что секретные данные в западных СМИ появятся в ближайшее время. Смогут ли этому помешать и как это влияет на контрнаступление, Костенко рассказал в интервью Radio NV.

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— Снова Бахмут стал главной темой отчета британской разведки. Они говорят о том, что Россия активизировала наступление на Бахмут, подразделения «вагнеровцев» ужесточились, есть признаки того, что украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением своих запасов, но при этом осуществляют планомерный уход с позиций, которые были вынуждены отдать. Какие ваши прогнозы?

— Ни для кого не секрет, что ситуация очень напряженная. И она сложилась таким образом, что враг создает угрозу оцепления наших подразделений.

И я говорил, что рано или поздно придется принимать решение. Думаю, это будет скоро — неделя, две. Либо мы контратакуем и разбиваем эти образовавшиеся вокруг Бахмута клещи, либо выходим и занимаем другие позиции для того, чтобы [избежать] возможности окружения. Ситуация действительно напряженная.