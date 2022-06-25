Оккупанты могут окружить украинские войска в Лисичанске перед наступлением на Славянск — ISW

25 июня, 04:22
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты предпочтут окружить украинские войска в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города. Потом они могут возобновить наступление на Славянск.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны.

Отмечается, что ВСУ, вероятно, сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска.

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В то же время, аналитики пишут, что украинские войска, скорее всего, намеренно отступят из Лисичанска, если россияне будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Россиянам необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск. Они, вероятно, столкнутся с трудностями при окружении Лисичанска из-за провала на Северском Донце в мае.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Славянск Российская агрессия Оккупант Война на Донбассе Война России против Украины

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