Оккупанты могут окружить украинские войска в Лисичанске перед наступлением на Славянск — ISW 25 июня, 04:22 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты предпочтут окружить украинские войска в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города. Потом они могут возобновить наступление на Славянск.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны.



Отмечается, что ВСУ, вероятно, сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска.

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В то же время, аналитики пишут, что украинские войска, скорее всего, намеренно отступят из Лисичанска, если россияне будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Россиянам необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск. Они, вероятно, столкнутся с трудностями при окружении Лисичанска из-за провала на Северском Донце в мае.

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