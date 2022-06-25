«Мы перемололи наступление врага». Что происходит в Северодонецке — с места боев рассказывает заместитель комбата Владимир Назаренко 25 июня, 19:34 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Тактический ход: Замкомбата Владимир Назаренко называет выход ВСУ из Северодонецка маневренной обороной (Фото:пресс-служба Свободы)

Зачем украинские войска отступают из Северодонецка и почему это не поражение, а правильный шаг, пояснил Владимир Назаренко, замкомандира батальона Свобода и один из тех, кто только что вышел из этого горячего района войны



В последние три дня украинские подразделения постепенно выходили из Северодонецка, хотя до этого держали город несколько месяцев. Русские почти окружили его, ежедневно и неустанно обстреливали и сконцентрировали на этом направлении огромные силы. Словно перед ними был Киев, а не относительно небольшой город на западе Луганщины.

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Сообщения о том, что ВСУ начали отходить из Северодонецка, появились недавно и были довольно противоречивыми. Чтобы понять, что там действительно происходит, НВ по WhatsApp в несколько подходов — связь все время прерывалась, — поговорил с непосредственным участником боев в этом городе, — лейтенантом Нацгвардии и заместителем командира батальона «Свобода» Владимиром Назаренко. Он объяснил, почему ВСУ оставляют Северодонецк, какие потери у россиян и что будет дальше.

— Что сейчас происходит в Северодонецке и расположенном чуть западнее Лисичанске? Наши войска ушли из первого города, чтобы закрепиться?

— Действительно, был отход по приказу позавчера ночью и вчера рано утром. Наши войска отходили, ведь было оперативное окружение в Северодонецке.

Наша группировка оказалась разделена на две части, каждая из них была почти в оперативном окружении. Прорывались с боем, со стрельбой. Выходили под постоянными обстрелами. Еще бы неделя — и подразделения оказались бы в полном окружении без подкрепления.

На самом деле, главная проблема Северодонецка — сомнительное руководство, которое додумалось делать ротацию войск в условиях, когда нет мостовых сообщений, нет понтонной переправы [между Лисичанском и Северодонецком]. Подвозить боеприпасы для танков, минометов на лодках невозможно. Не было сделано нормальных бродов, понтонных переправ. Я уже молчу о быстрой эвакуации раненых. То есть, невозможно было эффективно воевать, уже не говоря о возможности контрнаступления в условиях отсутствия налаженной коммуникации, логистики.

Мы могли бы пойти в контрнаступление, если бы нам дали в подкрепление высокоорганизованные, высоко мотивированные, с хорошими умениями подразделения. Как это и было: мы месяц держали Северодонецк, переходя в контратаку и почти его освободили, пока не были отрезаны мостовые переправы.

Северодонецк можно было бы и полностью освободить, если бы отвечавшие за данный сектор генералы решили проблемы с подвозом, с коммуникациями. Но ситуация сильно усугубилась, когда были уничтожены все мостовые переправы и не были наведены понтоны.

— А сейчас в Северодонецке ведутся бои?

— Какая сейчас ситуация мне сложно комментировать. Ведь с момента нашего вывода мы находимся в другом месте в полной боевой готовности. Я не хочу говорить, где именно.

Я подозреваю, что все подразделения вышли из Северодонецка и сейчас на высотах Лисичанска закрепляется оборона. Это непроверенная информация, это догадки. Наше подразделение после Северодонецка отвели на другое направление. Люди уходили с минимумом вещей, с боеприпасами. В большинстве случаев это был пеший марш, поскольку отсутствовал транспорт для перемещения по самому Северодонецку.

— Когда шли тяжелые бои в Северодонецке, можно было понять, что происходит с населением? И что с оставшимися на заводе Азот?

— Бои были сверхтяжелыми, потому что российская артиллерия равняла все с землей: не только минометами, но и тяжелыми авиационными бомбами, [реактивными системами залпового огня] «Градами» и «Ураганами», выжигала все леса вокруг Северодонецка. Каждое здание артиллерия методически уничтожала. Гражданских почти не оставалось.

Единственное, что я могу сказать по поводу гражданского населения, — кому-то мы оказывали помощь. Но в основном это были «засланные казачки», особенно мужчины, возможно, это были переодетые оккупанты или сепаратисты. У многих из них находили документы «ЛНР» или некие военные документы. Это касается мужчин боеспособного возраста. Мы старались максимально передать их правоохранительным органам.

Тысячные потери: Владимир Назаренко говорит, что россияне называют мобилизованных из «ЛДНР» «одноразовыми солдатами» / Фото: пресс-служба партии "Свобода"

Что же касается женщин, детей, стариков, то делали все, чтобы их эвакуировать.

А о людях на Азоте — не могу сказать, ведь наш сектор обороны был правее завода. Лично наше подразделение не контактировало с этими людьми.

— В начале июня ваш комбат Петр Кузык рассказывал НВ, что российские подразделения теряют в Северодонецке до 100 солдат в день. Они мобилизованных из «ЛДНР» направляли на штурм первыми, далее били артиллерией по нашим позициям, а уже потом пускали регулярные подразделения армии РФ в наступление. Так они будут действовать и дальше? И как мы будем действовать?

— Мне сложно говорить, что будет происходить дальше. Они действительно теряли многих своих орков. Они даже не забирали своих «200» [убитых], они их между собой называли «одноразовыми». Для меня очевидно, что враг бросил последние резервы, чтобы получить Северодонецк. Враг был фактически разбит, понес огромные потери, и мы перемололи наступательный потенциал их оставшихся основных резервов. Дальше у них должен закончиться наступательный потенциал.

А мы ждем западное оружие. Идет подготовка новых украинских бойцов, обучение для того, чтобы переходить в контрнаступления.

В плане Лисичанска, это идеальные высоты для того, чтобы уничтожить врага.

Оборона должна быть динамичной, маневренной. В первую очередь нужно не подставлять наших бойцов, пока работает российская артиллерия, а наоборот, маневрировать, где-то контрнаступать, чтобы наносить максимальные поражения врагу, имеющему преимущество в артиллерии, в вооружении, в живой силе, в технике. В приоритет ставить нанесение ему больших потерь, чем он может нанести нам.

В данном случае нужно максимально маскировать наших бойцов. Выиграть время, пока придет западное оружие.

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