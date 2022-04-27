Назначили гауляйтеров-фриков. Херсонский украинский активист охарактеризовал городскую власть от оккупантов — интервью НВ 27 апреля, 18:58 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Разгон российскими оккупантами митинга в Херсоне 27 апреля (Фото:Reuters)

Житель Херсона рассказал, как оккупанты разгоняют украинские митинги, назначают в местную власть политических фриков и инициируют «референдум» и не проводят, потому что на самом деле не знают, что делать с захваченными территориями.

На третьем месяце войны Херсон остается единственным областным центром страны под российской оккупацией. Причем во вторник 26 апреля захватчики окончательно захватили городской совет Херсона и представили самопровозглашенных руководителей города и области.

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О том, как живет город в оккупации и как российская армия пытается переломить его дух, НВ разговаривает с местным общественным активистом, который из соображений безопасности сохраняет анонимность.

— Сегодня в Херсоне прошли украинские митинги, как это происходило?

— Митинг был недолгим, шел фактически десять минут и собралось около 200 человек, по моим подсчетам. Оккупанты сразу начали стрелять по толпе гранатами со слезоточивым газом, возможно еще с чем-то. Когда я надышался этим газом, такое чувство было, что сердце останавливается. Пострадали два человека — одному парню гранатой прямо в ногу попало. Мы оттащили его на лавочку, но россияне подошли и забрали его. Еще одна женщина получила ожоги, скорая помощь ее забрала.

Но митинг состоялся, это самое главное, херсонцы вышли, хотя я знаю, что перед началом звонили по телефону, говорили, что лучше не ходить, потому что возможны провокации и все такое. Но люди пришли, выразили свое отношение к возможному референдуму, к этой ситуации, они скандировали " Херсон — это Украина!", показали свою позицию в очередной раз. А оккупанты продемонстрировали свое отношение к мирным мероприятиям, как и в последние разы было. Просто в толпу стреляли гранатами, если бы попала в голову человеку, могла убить его.

В общем, оккупанты жестоко разгоняют митинги, людей бьют, хватают их, забрасывают гранатами. Кроме того, многие выехали, кто-то работает, а это же будний день, десять часов утра. Но люди все равно выходят.

— Давайте поговорим о «назначении» оккупантами фейковых глав местных властей — главы ОГА и мэра города. Ими, по данным оккупантов, стали Владимир Сальдо и Александр Кобец. Что вообще известно об этих назначениях, какова их роль?

— Насчет Александра Кобца. Я знаю по меньшей мере двух человек, которых зовут Александр Кобец. Один из них депутат от Голоса, другой работал в облгосадминистрации, оба сейчас за пределами региона и довольно патриотичные люди. Они уже опровергли информацию будто это они. Только сейчас начала появляться информация, что, мол, назначенный Александр Кобец 1959 года рождения, якобы работал сначала в КГБ, потом в СБУ в Херсоне, крышивал бизнес, потом ушел в главк СБУ и вышел на пенсию в 2010 году. Вообще никоим образом неизвестный человек для нас.

Все эти назначения гауляйтеров в Херсоне, Геническе, Каховке, Новой Каховке, других городах — это в основном назначения каких-то политических фриков, когда-то пытавшихся делать политическую карьеру, это персонажи даже не второго, а третьего или четвертого ряда политических процессов. Прошло уже два месяца, и оккупантам очень тяжело подобрать кадры для своих коллаборационистских администраций.

С Сальдо история еще более непонятная. Это эксмер Херсона, один из самых известных коррупционеров и член Партии регионов. Он сбежал из Херсона после революции 2014 года и вот появился впервые публично в середине марта, его оккупанты показали на заседании собственного Комитета национального спасения за мир и развитие в Херсонской области. После этого он исчез из публичного пространства, никто его не видит, фото его нет, у его дома убили его помощника. И вот объявили, что он стал губернатором, но ни одного фото, где он участвует в мероприятиях, ни одного пропагандистского видео с его участием нет. Возникает мысль, а есть ли он вообще, действительно ли сотрудничает, не выдумки ли это, потому что его нигде нет.

Вот Кирилл Стремоусов, возглавляющий связанный с оккупантами «Комитет спасения», он есть, он дает комментарии, интервью. Раз даже по Russia Today показали сюжет, где Стремоусова назвали Владимиром Сальдо, мэром Херсона. Это все выглядит очень подозрительно.

— В Херсоне остается и законно избранный городской голова Колыхаев, как чувствуется такое двоевластие?

— Понимаете, у нас в Херсоне изначально было две власти — военная, с военным комендантом, и гражданская, которую олицетворял городской голова и который пытался выдержать какую-то дистанцию. Я не знаю, сотрудничал он с оккупационными властями или нет, но он работал над развитием городского хозяйства и повсюду подчеркивал, что Херсон — это Украина, был флаг Украины над городским советом, что он — украинский мэр, и мы видели его медийную активность по всем нашим СМИ. Но, думаю, что ему очень тяжело это давалось, потому что, конечно, было давление со стороны оккупантов, и он был вынужден идти на их требования, объяснял, что нужно делать.

Что будет дальше? Я думаю, ситуация будет ухудшаться, потому что оккупанты сделали выбор поглощения Херсона, и это будет ставить перед выбором всех наших служащих, руководителей коммунальных учреждений, потому что все признают, что Херсон является Украиной, это во-первых. Во-вторых, есть уголовная ответственность за коллаборацию. Поэтому люди будут либо уезжать, либо просто не будут сотрудничать. Это будет негативно отражаться на ситуации в Херсоне как городе, потребности которого некому будет обеспечивать.

— По вашим ощущениям, кто сейчас принимает решения в городе? Ведь появилась вроде ка новая так называемая городская власть и власть в области.

— Это появилось только вчера, и вчера Кобец заявил, что теперь каждый чиновник должен определиться, с кем он будет. Сегодня возле горсовета было много патрулей этих оккупантов, они охраняли площадь перед горсоветом, теперь даже проблематично проходить мимо городского совета. Я не знаю, как это будет дальше, но ничего хорошего точно не будет. Теперь будет конфликт. Ведь оккупанты полностью взяли на себя всю ответственность, но чтобы что-то делать, у них нет ни кадров, ни структур, ни рычагов управления. Это же нужны значительные финансы, чтобы поддерживать городское хозяйство. Я думаю, что наш город прямо сейчас следует за инерцией, и эта инерция с каждым днем будет тормозиться. Так как бюджет очень небольшой, есть много проблем, которые возникают в городе, об этом много говорил Колыхаев. И они будут вылезать боком, но их никто не будет решать. Потому что украинские чиновники ушли, они не хотят быть коллаборантами и работать с оккупационной администрацией. А эти, которые пришли, им фиолетово на наши проблемы и людей. Сегодня, когда стреляли газовыми грантами, они просто их бросали в толпу, потому что это толпа, это никто для них.

— Мы с вами говорим в день, когда вроде как должен был состояться фейковый референдум в Херсоне. Он не состоялся. Как вы думаете, какие планы у оккупантов в отношении Херсона?

— У меня создается впечатление, что они еще не знают, что делать с этими территориями. Вообще когда они пришли сюда с военной агрессией, у них были одни планы. Сейчас эти планы, благодаря нашим ВСУ и нашей стойкости, ломаются. И они сейчас пытаются что-нибудь придумать. Чувствуется некий маневр. Например, крымские коллаборационисты, которые сейчас представляют фейковую республику Крым, пытаются присвоить эти территории с имуществом, которое здесь есть. Они вывозят зерно, имущество, пытаются присоединить к себе эту территорию. Есть какая-то кучка людей, которая говорит о фейковой «новороссии», такие «мечтатели» 2014 года, которые что-то там пишут себе в своих телеграмм-каналах об этом. Возникает эта фейковая Херсонская народная республика, если она им станет нужна, они ее легко могут инсценировать где-нибудь в Ейске. Думаю, они не знают, что делать с нами всеми, с последствиями военной агрессии.

Несмотря на сильное давление со стороны российских оккупантов, украинцы продолжают сопротивляться и выходить на митинги против оккупации. / Фото: Reuters

— Из Херсонской области вывозят зерно и другую сельхозпродукцию. А ввозят ли оккупанеты что-нибудь в город, чтобы обеспечить гуманитарные потребности населения?

— Действительно, зерно вывозят, у нас в области почти все крупные элеваторы были заполнены, теперь пустые. В течение двух месяцев у нас блокада сообщений с подконтрольной территорией Украины — мы не можем оттуда ввозить ни продукты, ни товары первой необходимости, ни лекарства. Если что-то и ввозится, то очень небольшими партиями и с большим трудом. Но товары же раскупаются, а свято место пусто не бывает, для предпринимателей это бизнес, и сейчас у нас мелкий бизнес расцветает, это большая инициатива. Можно сказать, что постепенно наши магазины, рынки в первую очередь наполняются крымскими и российскими товарами.

Недавно нас просто завалили яйцами из Чувашии. Где она на карте, я даже не знаю. Всюду продавались эти маленькие белые яйца. Может, их хотели в качестве гуманитарного груза привезти, но потом решили продавать. Сначала была цена 80−90 грн. за десяток. Затем сошла на 40 грн. Потому что люди не хотели брать. Хотя кто-то, конечно, брал, потому что яиц не было вообще. То есть свято место не бывает пусто. Товары постепенно заполняют полки. Они, понятное дело, очень дорогие, они русские, и они низкого качества.

— Как сегодня выглядит оборот денег в городе, можно ли рассчитаться картой?

- Есть три вида расчетов. Первый — живые деньги, наличными, но большая проблема в том, что работают лишь несколько банкоматов, и люди становятся в очереди и очень долго ждут, чтобы получить их. Можно перекидывать с карты на карту, если есть такое приложение. Вот ты покупаешь товар и сбрасываешь деньги на такую карту. Я покупал килограмм картофеля и скинул 20 грн. А есть места, где работают и терминалы. Их не так уж много, таких магазинов, в первую очередь это крупные сетевые, такие как АТБ, но АТБ уже почти все распродали и вот-вот закроются, там уже фактически ничего кроме кориандра, мускатного ореха и полусухого вина купить невозможно.

Но есть слухи о том, что все банковые отделения якобы закроются, что не будет работать на оккупированной территории Приват24 и другие банковские системы, и будут проблемы. Вот когда это случится, это будет очень серьезно. Если сейчас у нас фактически нет лекарств, мало продуктов, потом не будет денег, и я не знаю, что будет дальше.

— По вашим наблюдениям, на сколько изменилось количество населения в городе, и исходя из того, сколько осталось людей, актуальна ли проблема с безработицей, и как ее пытаются решать?

— Проблема с безработицей острая. Наш город фактически держался на торговле, среднем и малом бизнесе, сфере услуг, потому что у нас много моряков, и жены открывали разные сервисы — от йоги и бровей, до маленьких кафе и прочего. Все это в большинстве закрылось, люди пытаются уезжать.

Визуально, когда выхожу за продуктами, я вижу много людей, но среди моих знакомых почти все уехали. И почти каждый день уезжают. Тот же Колыхаев называл где-то 40% покинувших город. Те, кто решил оставаться, часто работают в бюджетной коммунальной сфере, и есть большие проблемы с оплатой их работы.

— Мы знаем о том, что в Херсоне оккупанты организовали пыточные для местных активистов, людей похищали на улицах. Меняется ли ситуация?

— Ничего не изменилось — террористическая политика оккупантов продолжается, и каждый день есть сведения, что кого-то задержали, избили. Вчера среди бела дня задержали парня возле магазина, отвезли и сильно избили. За что? Узнали, что он накануне снял эту тряпку, российский флаг.

Продолжают похищать активистов. Недавно похитили бывшего херсонского городского голову Владимира Николаенко. Сейчас вышло интервью с ним. Есть такой журналист газеты Известия, он берет интервью у Владимира Васильевича, и там его допрашивают, почему он поддерживает Гитлера, понимаете? Бред какой-то. Человек сидит в том тюремном дворике, осунулся, измученный, я не представляю, что с ним там происходило. Это ужас просто. Это все продолжается.

Есть комендантский час, если человек нарушает, его тоже могут убить. Этот час в Херсоне начинается с 8−00 вечера и заканчивается в 6−00 утра. Но город полностью пустеет уже в 16−00. Есть страх, террор, запугивания, людей хватают постоянно, появляются все новые и новые фамилии тех, кого задерживают, бьют, допрашивают, потом либо выпускают, либо пересылают дальше в фильтрационные лагеря.

Мы знаем, что ВСУ довольно близко подошли к Херсону, кажется, на 15 км. Там сейчас идут бои. Есть ли у вас непрямые признаки этого продвижения, возможно, россияне свирепствовать начинают, или, наоборот, увеличивается количество дезертиров?

Мы слышим, как наши приближаются. Я слышу канонаду, она усиливается, по ночам очень слышно. Чернобаевку слышим очень. Мы видим, что к нам иногда выбираются из окрестных сел, которые российские военные с землей ровняют, этих людей сюда перевозят, они по школам, по квартирам где-то начинают жить. Есть такая версия, что Херсонский городской Совет был захвачен в ответ на успехи наших войск. Я думаю, что это просто постепенно разворачивается оккупация и поглощение.

Вообще мы живем своей жизнью, а оккупанты своей, мы стараемся не пересекаться. Они как инопланетяне. Ездят по улицам, смотрят на нас через прицел. Что у них на уме, мы не знаем. Их лица мы не видим, они их прячут. Кстати, всех наших людей, которых задерживают, им закрывают глаза, чтобы они никого не видели там и не узнали никакого палача ФСБ-шного. Они стремятся сохранить инкогнито, чтобы потом не поплатиться за свои военные преступления, оккупанты боятся, им страшно.

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