Быстро воспользоваться моментом. Почему Украине стоит спешить с контрнаступлением и какие проблемы с вооружением испытывает Россия 25 марта, 18:35 Цей матеріал також доступний українською Стоимость изготовления одной ракеты для Javelin (на фото) — $175 тыс. Запасы подобного высокоточного управляемого оружия в России исчерпываются, предполагают западные эксперты (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Американские журналисты анализируют проблемы агрессора с высокоточным вооружением и объясняют, почему ВСУ важно отбросить врага в ближайшие недели, а их арабские коллеги взвешивают вероятность бунта в России. Обзор иностранной прессы от НВ.

«Как мы видим, их армия – говно», – цитирует украинского чиновника американский журнал Foreign Policy в своем материале о том, как ВСУ осуществляют контратаки, оттесняя российские войска. По словам собеседника издания, стратегия России состоит в том, чтобы одержать победу за счет количества войск.

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«Они пытаются вести старомодную войну, как в XIX веке. Они не действуют как современная армия», — подчеркивает чиновник.

В течение месяца россияне наступали, медленно продвигаясь и оккупируя территории на востоке и юге Украины. Впрочем, на этой неделе все начало меняться, отмечают американские и европейские чиновники. Украинские войска идут в контрнаступление, в то время как агрессор не смог достичь преимущества в небе, сталкивается с логистическими проблемами и пытается перегруппироваться. В частности, российские формирования вблизи Киева были отброшены на 24 км назад, сообщает высокопоставленный военный чиновник США.

Однако эксперты предупреждают: Украина, вероятно, имеет узкое окно возможностей и должна оперативно воспользоваться моментом. Ведь вполне возможно, что российские войска научатся на своих ошибках и начнут маскировать тактические и передовые позиции и командные пункты, укреплять логистические узлы и окапываться.

Украинцы должны провести широкомасштабное наступление в ближайшие несколько недель, считает Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке. "Иначе россияне окопаются, и выкопать их будет очень сложно", – отмечает он. Между тем Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны максимально быстро доставить в Украину оружие и другую военную помощь, добавляют другие наблюдатели.

По оценкам Министерства обороны Великобритании, вблизи Киева украинские военные провели успешную операцию по возобновлению контроля над Макаровым и готовы взять в окружение противника в Буче и Ирпене. ВСУ также нанесли меткие удары по кораблю и складам боеприпасов в оккупированном Россией Бердянске, неоднократно отразили наступление врага на Николаев и пытаются отвоевать город Изюм в Харьковской области.

«Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО, — цитирует Foreign Policy выступление президента Украины Владимира Зеленского на экстренном саммите НАТО 24 марта. — Мы показали, на что способны наши стандарты».

Впрочем, несмотря на высокую оценку военной силы Украины со стороны Запада, дальнейшая военная интеграция страны с США и Европейским Союзом остается табу. Вряд ли в ближайшее время Украина будет принята в НАТО или ЕС, констатирует издание.

Тем временем американский журнал Forbes со ссылкой на данные Пентагона предполагает, что в России заканчивается высокоточное вооружение. РФ выпустила по Украине более 1,2 тыс. ракет с передовыми системами наведения. Они дорого стоят, и их непросто достать, замечает издание.

В пользу такого предположения свидетельствует то, что россияне стали чаще использовать неуправляемые бомбы и даже совершили несколько запусков сверхзвуковых ракет Кинжал, которые могут нести ядерные боеголовки.

"Очевидно, им трудно поддерживать свои запасы боеприпасов", – предполагает Брайан Кларк, старший научный сотрудник и директор Центра оборонных концепций и технологий американского Гудзонского института.

О проблемах с обеспечением свидетельствует и сделанный две недели назад запрос России на китайское оружие, нехватка грузовиков и перевозка транспортных средств и боеприпасов из Дальневосточного военного округа кораблями и по железной дороге. Еще в 2019 году Шведское агентство оборонных исследований (FOI) в своем отчете указывало на недостаточность российских инвестиций в производство высокоточных боеприпасов. К тому же имеющиеся запасы такого вооружения могли храниться в ненадлежащих условиях, предполагает Кларк.

Что касается производства вооружения, то проблема России может заключаться в получении сложной электроники, необходимой для работы высокоточных боеприпасов. Многое изготавливают в таких странах, как Германия, которые сейчас прекратили продажи Москве. Россия может полагаться на поставки микросхем из Китая, однако и тот зависит от их поставок из Тайваня и Японии. Кроме того, для применения китайской электроники российские производства должны соответствующим образом адаптировать свои мощности, а это требует времени.

«Они [россияне] считали, что могут одержать эту скорую победу [в Украине] , и они были менее рассудительны по поводу обеспечения оружием. Теперь они столкнулись с дефицитом», — заключает Кларк.

Пока украинские города подвергаются атакам со стороны российской армии, международная изоляция страны-агрессора углубляется и там растет недовольство — даже в самом Кремле, отмечают обозреватели арабского издания Al Jazeera . Сможет ли экономический удар от западных санкций пошатнуть позиции российского диктатора Владимира Путина, рассуждают обозреватели.

Глава Кремля имеет солидный уровень поддержки в парламенте: в феврале 351 из 450 депутатов поддержали его решение о признании независимости так называемых республик ДНР и ЛНР. Кроме того, большую часть из своих двух десятилетий у власти он готовился к той или иной "цветной революции", инспирированной Западом, и методично подавлял оппозицию. Российская оппозиция пока в плохой форме, констатирует Владимир Ищенко, научный сотрудник Института восточноевропейских исследований в Свободном университете Берлина. Кроме того, выезд из страны настроенных против войны россиян сделал массовое восстание еще более маловероятным.

"Сейчас дворцовый переворот более вероятен, чем революция, — комментирует эксперт. — В конце концов, только соотношение сил на украинских полях битв может определить возможность либо переворота, либо революции, либо выживания и консолидации режима Путина. Не наоборот."

Для российских элит начало войны, по словам собеседников Al Jazeera, было не меньшим шоком, чем для населения в целом. Впрочем, теперь они научились с этим жить. "Есть ощущение, что ничего нельзя сделать, и пока это не закончится, им нужно как-то выживать, – говорит Фарида Рустамова, российская журналистка, работавшая в российской службе BBC и издании Meduza. — Они не могут уйти, ведь если ты уволишься или откажешься работать во время войны, ты будешь предателем, а все знают, что Путин делает с предателями".

Вытеснив из страны нелояльных олигархов, вроде Михаила Ходорковского и Бориса Березовского, Путин окружил себя силовиками и лояльными чиновниками и при этом убедился, что ни один из них не получит чрезмерную власть. На сегодняшний день собеседники Al Jazeera не видят перспективы отстранения Путина от власти, однако все может измениться, признают они. К примеру, в условиях обострения ситуации в Украине силовики могут начать бояться ответственности.

Но кроме народной революции, бунта элит и военного переворота есть еще один возможный вариант, когда Путин будет отстранен от власти, отмечает Павел Лузин, российский политолог и военный эксперт. В условиях нарастания вызванных войной социальных и бюджетных проблем в России может усилиться роль местных органов власти и чиновников. Они могут начать действовать вне зависимости от изолированного в бункере Путина, предполагает Лузин.

"Если они это сделают, российский политический режим в результате изменится без какого-либо государственного переворота", — подводит черту Лузин.