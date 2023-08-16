Украина вывела из строя пять больших десантных кораблей флота России. В ВМС говорят, что «счет может расти»

16 августа, 14:58
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Оленегорский горняк (Фото:Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS)

Оленегорский горняк (Фото:Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS)

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России вывели из строя пять больших десантных кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телеканала Freeдом во вторник, 15 августа.

По его словам, перед войной россияне под видом учений пополняли свой Черноморский флот, однако сейчас возможность это делать в принципе перекрыта.

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«Только больших десантных кораблей они загнали шесть к тем шести, что уже были. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти», — сказал Плетенчук.

В марте 2022 года украинские войска потопили в порту Бердянска Саратов. Среди пораженных российских больших десантных кораблей — Новочеркасск и Цезарь Куников.

4 августа 2023-го Новороссийск Краснодарского края РФ атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с подбитым Оленегорским горняком. В нем огромная пробоина, сейчас корабль на ремонте в плавучем доке.

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По данным Генштаба, всего по состоянию на 16 августа Россия потеряла 18 кораблей и катеров.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Военные корабли Черноморский флот РФ Десантный корабль Военно-морские силы Украины Война России против Украины

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