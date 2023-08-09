«Минус один в море». Как повреждение Оленегорского горняка влияет на планы РФ в Черном море — объясняет спикер ВМС 9 августа, 16:35 NV Премиум Подбитый российский корабль Оленегорский горняк (Фото:t.me/ssternenko)

Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВСУ, объяснил Radio NV, как атака на российский десантный корабль Оленегорский горняк влияет на планы оккупантов в Черном море и какие еще суда находятся в его акватории.

— Хочу перейти на морскую тему. Издание The Washington Post опубликовало статью о том, что пораженный большой десантный корабль Оленегорский горняк стал неспособным выполнять какие-либо задачи. Согласны ли вы с такой оценкой?

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— Опять-таки, попутно хочу напомнить, что Военно-морские силы к этой операции отношения не имели. Это, во-первых.

— У нас президент благодарил и СБУ, и Военно-морские силы за такой перенос хлопка, так сказать, в адрес российского флота.

— Опять-таки, понимаете, это очень такое общее, а есть детали. В этой конкретной операции мы участие не принимали. И соответственно ту информацию, которую я получаю, я ее получаю так же из открытых источников. И из того, что я видел, как человек, который служит на флоте, я могу заметить, что этот большой десантный корабль, скорее всего, на свой Северный флот уже не вернется, скажем так.