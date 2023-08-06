Часть большого плана. В ISW проанализировали удары Украины по российским военно-морским целям 6 августа, 07:53 Корабль Оленегорский горняк возле порта Новороссийск (Фото:Video obtained by Reuters/via REUTERS)

Удары украинских сил по российским военно-морским целям, скорее всего, являются частью целенаправленной кампании, направленной на создание благоприятных условий для проведения более масштабных контрнаступательных операций.

Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW).

В отчете сказано, что характер и местоположение судна Сиг при атаке позволяют предположить, что украинские силы намеревались вывести судно из строя, не вызвав значительных экологических последствий.

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«Украинские силы уже давно нацелились на мост через Керченский пролив, чтобы нарушить российскую военную логистику на юге Украины, и атака на Сиг, вероятно, является частью более широких усилий по выводу из строя судов, участвующих в снабжении российских вооруженных сил», — говорится в сообщении.

В ответ на продолжающиеся с 17 июля российские удары по Одесской области и Одессе украинские власти распространили среди моряков уведомление о том, что Украина может нанести удар по судам вблизи черноморских портов России.

4 августа Государственная гидрографическая служба Украины при Государственной службе морского и речного транспорта разместила уведомление для моряков о «военной угрозе» в районе внутренних и внешних рейдов портов Тамань, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи до дальнейшего уведомления.

5 августа Министерство обороны Украины также сообщило: «Двое могут играть в эту игру», — без дальнейшего контекста, что, вероятно, является отсылкой к продолжающимся с 17 июля ударам российской армии по портовой инфраструктуре Одессы.

«Это предупреждение Украины может сдержать торговую деятельность и международные коммерческие перевозки в/из России в Черном море», — сказано в отчете.

4 августа Новороссийск Краснодарского края атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно накренился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.

Также вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы. Повреждения получил российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. Судно начало тонуть в Керченском проливе. На утро в СБУ подтвердили спецоперацию по подрыву российского танкера с помощью надводного дрона.