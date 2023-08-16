Ликвидированы 650 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине

16 августа, 08:54
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РФ несет огромные потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

РФ несет огромные потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 255 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 16 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 255 570 (+650) человек ликвидировано,
  • танков — 4324 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 8380 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 5152 (+24) ед,
  • РСЗО — 714 (+0) ед,
  • средств ПВО — 485 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 314 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4248 (+6),
  • крылатых ракет — 1404 (+17),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30) ед,
  • специальной техники — 773 (+4).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Войска РФ несут огромные потери.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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