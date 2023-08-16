Ликвидированы 650 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине 16 августа, 08:54 РФ несет огромные потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 255 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 16 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 255 570 ( +650) человек ликвидировано,

+650) человек ликвидировано, танков — 4324 ( +11) ед,

+11) ед, боевых бронированных машин — 8380 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 5152 ( +24) ед,

+24) ед, РСЗО — 714 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 485 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4248 ( +6),

+6), крылатых ракет — 1404 ( +17),

+17), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7614 ( +30) ед,

+30) ед, специальной техники — 773 ( +4).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Войска РФ несут огромные потери.





