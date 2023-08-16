Ликвидированы 650 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине
РФ несет огромные потери в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 255 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 16 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 255 570 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 4324 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 8380 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 5152 (+24) ед,
- РСЗО — 714 (+0) ед,
- средств ПВО — 485 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 314 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4248 (+6),
- крылатых ракет — 1404 (+17),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30) ед,
- специальной техники — 773 (+4).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.
Войска РФ несут огромные потери.