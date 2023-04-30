«Нечего посягать на чужие земли». В Крыму напуганные россияне «срочно упорядочивают» паромную переправу после ударов ВСУ — Чубаров

30 апреля, 17:05
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Рефат Чубаров, глава Крымского Меджлиса (Фото:Александр Медведев/NV)

Рефат Чубаров, глава Крымского Меджлиса (Фото:Александр Медведев/NV)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российские оккупанты, осознавая, что мост через Керченский пролив стал уязвим перед высокоточным и дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины, срочно упорядочивают паромную переправу между оккупированным Крымом и территорией РФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чубаров выразил сомнения в том, хватит ли россиянам шести паромов «для того, чтобы успеть эвакуировать деморализованные войска, которые будут заперты на полуострове».

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По его мнению, такое решение российских сил является «очередным серьезным сигналом» для почти одного миллиона поселившихся в Крыму граждан России.

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«Итак, граждане России, представившие, что они могли поселиться на украденной чужой территории: не надейтесь на паромы — их всего будет шесть штук, которые не смогут эвакуировать даже всех военных российской оккупационной армии, поэтому чем раньше вы добровольно покинете Крым, тем больше неприятностей вы избежите, когда начнется освобождение Крыма Вооруженными силами Украины», - написал Чубаров.

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, на месте взвился густой черный дым.

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Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров. По состоянию на 14:00, там заявили, что пожар ликвидировали.

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил о «атаку дронов на Севастополь». По его словам, российская ПВО «сбила» один БПЛА, а другой беспилотник якобы был блокирован средствами РЭБ.

В ВСУ не комментировали причастность к происходящему на оккупированном полуострове. Однако утром Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что 29 апреля отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Меджлис Рефат Чубаров Пором Оккупация Крыма Война России против Украины

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