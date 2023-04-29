Пожар в Севастополе: гауляйтер Аксенов пожаловался на нашествие БПЛА, Генштаб ВСУ намекнул о праздничном для Крыма поводе 29 апреля, 12:51 Столб дыма в Севастополе, 29 апреля 2023 (Фото:REUTERS/Stringer)

Подконтрольный России марионеточный «глава» Крыма Сергей Аксенов впервые прокомментировал масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе, который оккупационные «власти» до сих пор пытаются ликвидировать.



Аксенов заявил, что «утренняя атака дронов на Севастополь» сегодня была не единственным инцидентом в Крыму. По его словам, «в небе над Крымом» российская ПВО якобы сбила «еще один БПЛА», а еще один беспилотный аппарат, как уверяет крымский гауляйтер, «был подавлен средствами РЭБ» [радиоэлектронной борьбы]. Аксенов не уточнил локации этих инцидентов.

Видео дня

«Прошу всех соблюдать спокойствие», — попытался призвать он, заявив об отсутствии жертв и разрушений.

С ночи в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта горят резервуары с топливом. На фото и видео и соцсетей видно огромный столб черного дыма, который поднимается в небо, и масштабное возгорание.

Т.н. «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев ранее заявлял, что по предварительной информации возгорание «произошло из-за попадания БПЛА». Площадь пожара изначально составляла около 1000 кв. м, ему была присвоена высшая категория сложности — четвертая.

Развожаев признал, что уровень пожара «самый сложный из всех возможных», а поскольку объем топлива большой, то «потребуется время на локализацию возгорания». По состоянию на середину дня пожар в Севастополе продолжают тушить, хотя около 10 утра оккупационные «власти» заявили о его локализации, признав повреждение четырех цистерн с топливом. Ликвидировать пламя российские марионетки в Крыму надеются до 18:00 субботы.

В командовании ВСУ пока не комментировали сегодняшние события в Крыму. Однако утром 29 апреля Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что сегодня отмечается 105-я годовщина поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.

«В далеком 1918 году, 29 апреля, контр-адмирал Михаил Саблин, незадолго до этого вступивший в должность командующего, под патриотическим давлением украинского большинства экипажей кораблей Черноморского флота и Украинской общины Севастополя официально объявил весь Черноморский флот флотом Украинской Народной Республики и флаги на кораблях и Севастопольской крепости. Слава Украине!» — говорится в сообщении Генштаба.