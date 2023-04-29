«Хоть бы дождя не было». Как соцсети, Генштаб и украинская разведка отреагировали на старт «зажигательного курортного сезона» в Севастополе

29 апреля, 15:28
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Пожар на нефтебазе в Севастополе, 29 апреля 2023 года (Фото:Михаил Развожаев / Телеграм)

Пожар на нефтебазе в Севастополе, 29 апреля 2023 года (Фото:Михаил Развожаев / Телеграм)

В ночь на субботу, 29 апреля, в Севастополе вспыхнул масштабный пожар на топливной базе оккупантов в микрорайоне Казачья Бухта. Представители оккупационных «властей» Крыма назвали ее причиной атаку БПЛА.

Известно, что пожар на нефтебазе в Севастополе изначально охватил около 1000 кв. м, ему была присвоена самая высокая категория сложности — четвертая. Оккупанты признали, что быстро ликвидировать огонь не удастся, «поскольку объем топлива большой», как заявил севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев. Впоследствии он сообщил о локализации пожара, однако его тушение еще продолжалось всю первую половину дня 29 апреля.

Видео дня

Оккупанты признали повреждение как минимум четырех цистерн с топливом. Однако, по данным ГУР Минобороны Украины, в результате взрыва на нефтебазе было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн.

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И Развожаев, и подконтрольный России марионеточный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявили, что причиной возгорания стала атака дронов. Аксенов также отметил, что сегодня это был не единственный инцидент в Крыму. По его словам, «в небе над Крымом» российское ПВО якобы сбило еще один БПЛА, а еще один беспилотный аппарат, как уверяет крымский гауляйтер, был блокирован средствами радиоэлектронной борьбы. Аксенов не уточнил локацию этих инцидентов.

Масштабный пожар, который поднял в небо над Севастополем огромные клубы черного дыма и, вероятно, может нанести ущерб обеспечению оккупационной армии топливом, стал в Украине одной из главных тем субботы, 29 апреля.

NV собрал официальную и неофициальную реакцию на события в Севастополе.

Как комментируют «бавовну» в Севастополе в ВСУ, ГУР и Кабмине

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов уточнил, что нефтепродукты по нефтебазе в Севастополе предназначались для нужд Черноморского флота РФ и назвал пожар «божьей карой». «В городе Севастополь 29 апреля случилась „бавовна“, которая является божьей карой, в частности за убитых мирных граждан в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет долгосрочной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными и обеспечивающими армию агрессора объектами», — заявил Юсов в комментарии РБК-Украина.

Он также добавил, что Главному управлению разведки известно о хищениях, которое совершали местные оккупанты на этом и других объектах. «Это, безусловно, расширяет возможности украинских сил безопасности и обороны», — добавил Юсов.

Полковник Алексей Дмитрашковский, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, иронически прокомментировал сегодняшние события в Севастополе. «Собака любить м’ясо. Ворона любить сир. А я люблю „бавовну“ з доставкою на Крим», — отметил Дмитрашковский, после чего на видео появились кадры пожара на нефтебазе в Севастополе. «Ждите следующих пророчеств…» — добавил Дмитрашковский в посте в Facebook.

Генштаб ВСУ утром 29 апреля опубликовал красноречивое напоминание о том, что сегодня отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.

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Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал пожар в Севастополе «подготовкой к курортному сезону».

«Хоть бы дождя не было»: реакция соцсетей

«Доброе утро, временно существующие в Севастополе оккупанты. У вас пропущенный», — обратился утром к оккупационным силам в Крыму Сергей Стерненко.

Пользователи украинских соцсетей присоединились к ироническим комментариям о «бавовне» в оккупированном Севастополе.

«Зажигательный курортный сезон в Севастополе открыт», — пишет Михаил Джамаль.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XpNBcFUhiWixG31hvmhtfwXN2jg7S8Fwp4zNa2L4Tt6Tn2meAF1Mzjdq3KhgsD6al&id=100000844978946&__cft__[0]=AZUoIuDrfCDN7iZHdZ-Psai-XEo8MuUyd2O6ZS-XkVyu_8Q1dYXgsyaTEFuGSKfTcr87rjnSWlOzK9AIL9fk59ZW_vWXQhREhiIJJehlm9mYLwJzJzR4glWfi9NzkbWyD9I&__tn__=%2CO%2CP-R

Елена Монова «аж растрогалась», сопоставив кадры из Крыма с детским стихотворением Корнея Чуковского:

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/pfbid05QutYEq7BsybKZzWViGNreDGqaohztovmF3RqTpL95KnvnTKZVLCcrejztYa4BUWl?__cft__[0]=AZVKemrxkgtwluAWq5VJ6e_MPFLRBwTxdkzMkq2veKcSxYDqV7L-KsqWp6EDVNeWznXPfv2xv93LT_OEzILsbVjL71qI4O-m114bw2QGaAJF4hIP8KugSNIkS9UTfQLpAnk&__tn__=%2CO%2CP-R

Максим Майоров, представитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ранее проживавший в Севастополе, отметил, что нефтебаза расположена «плотную к слипам десантных кораблей, где они загружаются и разгружаются». По словам Майорова, это в основном ресурсы 810-й бригады морской пехоты. «Там у них военный городок, полигон, автодром и т. д.», — добавил он.

Соответственно Максим Майоров предположил два вывода:

  • «Атака на нефтебазу — это не просто разрушение инфраструктуры и уничтожение запасов топливных ресурсов, это удар по военному объекту, одному из важнейших в Севастополе».
  • «Прикрытие нефтебазы с неба было непосредственным заданием 810-й бригады. Они должны были защищать ее как себя самих. Успешно пораженная цель — это очередная виртуозная победа беспилотной авиации и очередной позор морской пехоты врага».

https://www.facebook.com/maksym.maiorov/posts/pfbid0hYDb2dB6tUCwsfXzZRhX1LtDRtaMBR1BjcehRJDbPn8nM5zeJsw5ExM4tcwRxRhAl?__cft__[0]=AZUryLBV04wn16lSsg7KOXXmJRzTzo72XVtqK7N78Luh6XPvn_OzvjZ9L9JFxqmgvAltXLoDAECO9KfcxCiqDLqbgOPIsUG4duyz2QMiQmjdDltlTOrI-eXLXD2p-TRX95GCVZwMyffWUKtm3dusGgE7oKOm1zAdArYCN4Gvhg_hsQ&__tn__=%2CO%2CP-R

Янина Соколова допустила, что в Севастополе сегодня наблюдают «последствия курения», или же «нефтебаза оккупантов налетела на неизвестный беспилотник».

https://twitter.com/IaninaSokolova/status/1652190747792113665

Пользователи также называют удар по нефтебазе оккупантов в Крыму «ответом за Умань, Днепр, Украинку» — жестокую ракетную атаку, которую Россия совершила 28 апреля, унеся 25 жизней мирных жителей Украины. И напоминают российскому минобороны о циничном комментарии «точно в цель», которым вчера сопроводили удары по жилым домам.

«Хоть бы дождя не было», — надеется одна из авторов постов о событиях в Севастополе.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08VoHaD5wrdtonLEBEhX8XicZ9rn5WumibiK2XfYjYCzxhGuZJizNyreNrdHJQVVDl&id=100004242189268&__cft__[0]=AZXMKCOxVOJsQZiSWqHGK_ti0mEOuF67VM-E1hCCP2QDZlLtDdIfrdp7vyoiJXnF9NEhNOAmbTnKHxOB6E4-1Jm5n3BzUggr6-d_tXkkOwSkR9oB00hjEpnepVQTbcpoeWY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0218EtRYQ7rfPx9C2R3vgfosT7i4wveb5rBLofG3aUqaMyPGsu5UJbTEpvtMWvY9vgl&id=100001932260680&__cft__[0]=AZWbHBw8B1T7UZ8j7SSxe-rESrGU1ybrc4Dk_DxTg3OjFIXVMVmAPAkUybCWUSv4J2n18ktEyfnXfSEN72h9boH-311R9NoC-OxX0r5-XmF36qiaIEl-JBuBLeHo7YsZmTU&__tn__=%2CO%2CP-R

Кто-то даже разглядел в облаках дыма символику ГУР Минобороны Украины.

https://twitter.com/aborealis940/status/1652281244103655426

Фотограф Александр Гусев утверждает, что до аннексии Крыма в километре от нефтебазы «базировалась точка ПВО, но после аннексии полуострова вся техника оттуда исчезла, и вот в течение девяти лет там пусто, зато вышла нехилая бавовна“».

https://www.facebook.com/avgusew/posts/pfbid02UgkNXzTLQWHnML5kHCWaRgC5wQwCUFCn2DXJpsnNppUaUwgKeiSXfQC5ej64rHP9l?__cft__[0]=AZWO336NLl5HwfwVphvPiDhkSHhngeEaMDNdSfieyL2QYn6mx36RY0Y1OOb8DDhLXuXPT-ZqDTyzlJpigA-hARg8ucMwyvncazhaf_ufp7eTew&__tn__=%2CO%2CP-R
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Крым Севастополь Соцсети хлопок

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