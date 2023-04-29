«Хоть бы дождя не было». Как соцсети, Генштаб и украинская разведка отреагировали на старт «зажигательного курортного сезона» в Севастополе 29 апреля, 15:28 Сюжет Пожар на нефтебазе в Севастополе, 29 апреля 2023 года (Фото:Михаил Развожаев / Телеграм)

В ночь на субботу, 29 апреля, в Севастополе вспыхнул масштабный пожар на топливной базе оккупантов в микрорайоне Казачья Бухта. Представители оккупационных «властей» Крыма назвали ее причиной атаку БПЛА.

Известно, что пожар на нефтебазе в Севастополе изначально охватил около 1000 кв. м, ему была присвоена самая высокая категория сложности — четвертая. Оккупанты признали, что быстро ликвидировать огонь не удастся, «поскольку объем топлива большой», как заявил севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев. Впоследствии он сообщил о локализации пожара, однако его тушение еще продолжалось всю первую половину дня 29 апреля.

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Оккупанты признали повреждение как минимум четырех цистерн с топливом. Однако, по данным ГУР Минобороны Украины, в результате взрыва на нефтебазе было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн.

И Развожаев, и подконтрольный России марионеточный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявили, что причиной возгорания стала атака дронов. Аксенов также отметил, что сегодня это был не единственный инцидент в Крыму. По его словам, «в небе над Крымом» российское ПВО якобы сбило еще один БПЛА, а еще один беспилотный аппарат, как уверяет крымский гауляйтер, был блокирован средствами радиоэлектронной борьбы. Аксенов не уточнил локацию этих инцидентов.

Масштабный пожар, который поднял в небо над Севастополем огромные клубы черного дыма и, вероятно, может нанести ущерб обеспечению оккупационной армии топливом, стал в Украине одной из главных тем субботы, 29 апреля.

NV собрал официальную и неофициальную реакцию на события в Севастополе.

Как комментируют « бавовну» в Севастополе в ВСУ, ГУР и Кабмине

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов уточнил, что нефтепродукты по нефтебазе в Севастополе предназначались для нужд Черноморского флота РФ и назвал пожар «божьей карой». «В городе Севастополь 29 апреля случилась „бавовна“, которая является божьей карой, в частности за убитых мирных граждан в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет долгосрочной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными и обеспечивающими армию агрессора объектами», — заявил Юсов в комментарии РБК-Украина.

Он также добавил, что Главному управлению разведки известно о хищениях, которое совершали местные оккупанты на этом и других объектах. «Это, безусловно, расширяет возможности украинских сил безопасности и обороны», — добавил Юсов.

Полковник Алексей Дмитрашковский, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, иронически прокомментировал сегодняшние события в Севастополе. «Собака любить м’ясо. Ворона любить сир. А я люблю „бавовну“ з доставкою на Крим», — отметил Дмитрашковский, после чего на видео появились кадры пожара на нефтебазе в Севастополе. «Ждите следующих пророчеств…» — добавил Дмитрашковский в посте в Facebook.

Генштаб ВСУ утром 29 апреля опубликовал красноречивое напоминание о том, что сегодня отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.



Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал пожар в Севастополе «подготовкой к курортному сезону».



«Хоть бы дождя не было»: реакция соцсетей

«Доброе утро, временно существующие в Севастополе оккупанты. У вас пропущенный», — обратился утром к оккупационным силам в Крыму Сергей Стерненко.



Пользователи украинских соцсетей присоединились к ироническим комментариям о «бавовне» в оккупированном Севастополе.



«Зажигательный курортный сезон в Севастополе открыт», — пишет Михаил Джамаль.

Елена Монова «аж растрогалась», сопоставив кадры из Крыма с детским стихотворением Корнея Чуковского:

Максим Майоров, представитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ранее проживавший в Севастополе, отметил, что нефтебаза расположена «плотную к слипам десантных кораблей, где они загружаются и разгружаются». По словам Майорова, это в основном ресурсы 810-й бригады морской пехоты. «Там у них военный городок, полигон, автодром и т. д. », — добавил он.



Соответственно Максим Майоров предположил два вывода:

«Атака на нефтебазу — это не просто разрушение инфраструктуры и уничтожение запасов топливных ресурсов, это удар по военному объекту, одному из важнейших в Севастополе».

«Прикрытие нефтебазы с неба было непосредственным заданием 810-й бригады. Они должны были защищать ее как себя самих. Успешно пораженная цель — это очередная виртуозная победа беспилотной авиации и очередной позор морской пехоты врага».

Янина Соколова допустила, что в Севастополе сегодня наблюдают «последствия курения», или же «нефтебаза оккупантов налетела на неизвестный беспилотник».

Пользователи также называют удар по нефтебазе оккупантов в Крыму «ответом за Умань, Днепр, Украинку» — жестокую ракетную атаку, которую Россия совершила 28 апреля, унеся 25 жизней мирных жителей Украины. И напоминают российскому минобороны о циничном комментарии «точно в цель», которым вчера сопроводили удары по жилым домам.

«Хоть бы дождя не было», — надеется одна из авторов постов о событиях в Севастополе.

Кто-то даже разглядел в облаках дыма символику ГУР Минобороны Украины.

Фотограф Александр Гусев утверждает, что до аннексии Крыма в километре от нефтебазы «базировалась точка ПВО, но после аннексии полуострова вся техника оттуда исчезла, и вот в течение девяти лет там пусто, зато вышла нехилая „бавовна“».