Испугался «бавовны». Спецборт Россия, который вылетел из Крыма после взрывов, приземлился в Москве 30 апреля, 09:21 Российский правительственный борт ТУ-214 (Фото:wikipedia.org)

Российский правительственный борт Ту-204−300, вылетевший из Крыма после взрывов и масштабного пожара на нефтебазе в Севастополе, приземлился в Москве.

Об этом сообщают Крым.Реалии , ссылаясь на данные сервиса Flightradar.

Пока неизвестно, кто именно находился на борту лайнера RA-64059. Отмечается, что аэропорт Симферополя закрыт для гражданских самолетов.

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Фото: Маршрут полета Ту-204-300 по данным сервиса Flightradar/Крым.Реалии

Издание добавило, что специальный лётный отряд Россия — предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц РФ, и других лиц спецслужб и вооруженных сил России. Базируется в московском аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале.

Взрыв в Севастополе: что известно?



Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, на месте взвился густой черный дым.

Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров. По состоянию на 14:00, там заявили, что пожар "ликвидировали".

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил о «атаку дронов на Севастополь». По его словам, российская ПВО «сбила» один БПЛА, а другой беспилотник якобы был блокирован средствами РЭБ.

В ВСУ не комментировали причастность к сегодняшним событиям на оккупированном полуострове. Однако утром Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что сегодня отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.