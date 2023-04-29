«Самый сложный из всех возможных». Оккупанты признали, что пожар на топливной базе в Севастополе быстро не ликвидировать — видео и фото

29 апреля, 08:08
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Топливная база в Севастополе горит с ночи 29 апреля (Фото:Крым Сегодня. Новости / Телеграм)

Топливная база в Севастополе горит с ночи 29 апреля (Фото:Крым Сегодня. Новости / Телеграм)

Масштабный пожар на топливной базе в Севастополе, который вспыхнул в ночь на 29 апреля, быстро потушить не удастся, признал местный гауляйтер Михаил Развожаев. Ранее он назвал ее причиной удар БПЛА.

«4-й уровень пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания», — заявил т.н. «губернатор» Севастополя Развожаев утром 29 апреля. По его словам, на месте ЧП «ожидается прибытие пожарного поезда». Развожаев также заявил об отсутствии пострадавших и попытался заверить, что «ситуация под контролем».

Видео дня

Тем временем в соцсетях появились утренние видео пожара, отражающие его масштаб. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет около 1000 кв. м.

Крым Сегодня. Новости / Телеграм
Фото: Крым Сегодня. Новости / Телеграм
REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer
Mikhail Razvozhaev via Telegram/Handout via REUTERS
Фото: Mikhail Razvozhaev via Telegram/Handout via REUTERS

С ночи в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта горит резервуар с топливом. Михаил Развожаев заявлял, что по предварительной информации возгорание «произошло из-за попадания БПЛА».

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Крым Севастополь Видео Топливо Пожар хлопок

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