Оккупанты вывезли всю свою технику с военной базы на севере Крыма — спутниковые снимки
Спутниковый снимок Медведевки за 25 апреля 2023 года (Фото:Схеми via Planet Labs Inc.)
Российские оккупанты в последние месяцы убрали военную технику из района поселка Медведевка в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на спутниковые снимки.
Судя по снимкам за октябрь 2022-го и январь 2023 года, в районе Медведевки находились российская бронетехника и артиллерия. На снимке за 25 апреля их уже нет.
На одном из спутниковых снимков также видны окопы в районе места дислокации техники.
Ранее аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк сообщал, что российские оккупанты построили возле Медведевки и по всему полуострову укрепления.
20 марта в оккупированном Джанкое произошла серия взрывов. В ГУР Минобороны заявили, что были уничтожены российские крылатые ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.
В опубликованном 31 января интервью The Washington Post руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что «мы должны сделать все, чтобы до лета Крым вернулся домой».
Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова.