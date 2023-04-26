Оккупанты вывезли всю свою технику с военной базы на севере Крыма — спутниковые снимки 26 апреля, 22:24 Спутниковый снимок Медведевки за 25 апреля 2023 года (Фото:Схеми via Planet Labs Inc.)

Российские оккупанты в последние месяцы убрали военную технику из района поселка Медведевка в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на спутниковые снимки.

Судя по снимкам за октябрь 2022-го и январь 2023 года, в районе Медведевки находились российская бронетехника и артиллерия. На снимке за 25 апреля их уже нет.



Снимок за 25 октября 2022 года / Инфографика: Схеми via Planet Labs

Снимок за 3 января 2023 года / Инфографика: Схеми via Planet Labs

Снимок за 25 апреля / Инфографика: Схеми via Planet Labs

На одном из спутниковых снимков также видны окопы в районе места дислокации техники.

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Снимок Медведевки за 25 апреля / Инфографика: Схеми via Planet Labs

Ранее аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк сообщал, что российские оккупанты построили возле Медведевки и по всему полуострову укрепления.

20 марта в оккупированном Джанкое произошла серия взрывов. В ГУР Минобороны заявили, что были уничтожены российские крылатые ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.

В опубликованном 31 января интервью The Washington Post руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что «мы должны сделать все, чтобы до лета Крым вернулся домой».

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова.