Враг оказывается в ловушке. Сырский рассказал об успехе Сил обороны на Бахмутском направлении 9 июля, 11:34 Александр Сырский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

На Бахмутском направлении ВСУ имеют успехи. Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке.

Соответствующее сообщение в своем Telegram обнародовал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Он также опубликовал видео меткой работы снайпера.

Видео дня

«На видео замечательная работа группы Призрак Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Работает снайпер с позывным АЛЬФА. С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага», — рассказал генерал.

По словам Сырского, во время работы снайпера за группой охотился вражеский БПЛА, который также удалось сбить.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в пятницу, 7 июля, сообщила, что российские оккупанты в Бахмуте Донецкой области попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу и давить на врага. За последние сутки там пройдено более километра.

6 июля Череватый говорил, что в районе Клещеевки под Бахмутом сейчас идут мощные бои. На этом направлении ВСУ удерживают инициативу.