Несмотря на недостаток резервов, Россия считает неприемлемым уступить Бахмут — разведка Британии 8 июля, 09:28 Бахмут (Фото:via REUTERS)

В британской разведке считают, что российское руководство считает политически неприемлемым отступить от Бахмута, поскольку город имеет символический вес и является одним из немногих достижений России за последний год.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в субботу, 8 июля.

Однако отмечается, что, вероятно, дополнительных резервов для переброски на Бахмутское направление у россиян немного.

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После захвата города россиянами, Бахмут в течение последних семи дней снова стал местом одних из самых ожесточенных боев на фронте.

Разведчики отметили, что украинские войска достигли стабильных успехов как на севере, так и на юге города, который контролирует Россия.

Российские военнослужащие, скорее всего, страдают от плохого морального состояния, сочетанием между собой различных подразделений и ограниченной способностью находить и поражать украинскую артиллерию.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что в Бахмуте вражеские войска пока в ловушке и не могут безопасно отвести войска из города.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу и давить на врага. За последние сутки там пройдено более километра.