Россияне в Бахмуте попали в ловушку, ВСУ сделали невозможным выход оккупантов из города — Маляр 7 июля, 20:17 Защитники Украины в районе Бахмута, июнь 2023 года (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в пятницу, 7 июля, сообщила, что российские оккупанты в Бахмуте Донецкой области попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.

В Telegram Маляр сообщила, что россияне продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях и пытаются безуспешно прорвать украинскую оборону.

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Также, по ее словам, на Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам более чем на километр, а на северном фланге продвижения ВСУ не произошло.

«В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон», — говорится в сообщении.

ВСУ, по ее словам, продолжают наступательные действия на юге страны, а на Мелитопольском и Бердянском направлениях происходят горячие бои. Так ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, предпринимают меры контрбатарейной борьбы.

«Кроме того, наши защитники фактически перемолачивают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных — ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные способности врага», — сказала Маляр.

Замминистра добавила, что из-за значительных потерь врага в живой силе на юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях.

По ее данным, на юге гибнет в 5,3 раза больше российских военнослужащих, чем украинских защитников.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу и давить на врага. За последние сутки там пройдено более километра.

6 июля Череватый говорил, что в районе Клищеевки под Бахмутом сейчас продолжаются мощные бои. На этом направлении ВСУ удерживают инициативу.