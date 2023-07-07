Бои за господствующие высоты возле Бахмута. Куда продвигаются ВСУ 7 июля, 11:52 NV Премиум

В современной войне главное — не столько освобождение населенного пункта, сколько контроль тактически и даже стратегически важных участков территории

Під Бахмутом частково висоти в районі Кліщіївки перебувають під контролем Сил оборони України. Але поки що не всі. Є декілька висот, які ми зможемо контролювати тільки після звільнення цього населеного пункту. Сили оборони України продовжують контратаки та просування на північ та на південь від населеного пункту, а також мають успіхи безпосередньо в так званому Кліщіївському лісі, що розташовується із західної частини цього населеного пункту. Він дозволяє зайти безпосередньо вже в сам населений пункт і вести там міські бої.

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В сучасній війні головне — не стільки звільнення населеного пункту, скільки контроль тактично та навіть стратегічно важливих ділянок території. І у випадку з Кліщіївкою важливість мають панівні висоти, сам населений пункт вже є другорядним елементом в плані звільнення. Тому головний акцент саме на цьому. І квапити події зі звільненням самої Кліщіївки не треба. Окрім цього, Кліщіївка дозволяє після звільнення мати прямий вихід на південний сектор Бахмута. Якщо буде перерізана ця логістика, то