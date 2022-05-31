Оккупанты без остановки штурмуют Северодонецк: в городе продолжаются уличные бои, точное количество жертв неизвестно — Гайдай 31 мая, 08:57 Цей матеріал також доступний українською Штурм Северодонецка продолжается (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты продолжают штурм Северодонецка без остановки, пытаясь продвинуться вглубь города, уличные бои продолжаются.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Районы, где продолжаются уличные бои в Северодонецке трудно обследовать, поэтому количество жертв там неизвестно. Упорно прошу тех, кто остался — находитесь постоянно в укрытиях», — отметил глава ОВА.

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Гайдай также уточнил, что противник штурмует и другие направления Луганской области в районе Тошковки, Золотого, Камышевахи и Нырково, но успеха не имеют.

За сутки в области двое погибших и четверо раненых, разрушено около 50 зданий, в том числе детский сад в Горском.

30 мая войска РФ продвинулись вглубь Северодонецка, в городе начались уличные бои.

Перед этим глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко заявил, что российские оккупанты контролируют полосу около 100 метров в городе.

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