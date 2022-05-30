Оккупанты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои — Гайдай 30 мая, 21:24 Цей матеріал також доступний українською Руины разрушенного российскими оккупантами магазина в Северодонецке (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты продвинулись внутрь Северодонецка, в городе продолжаются уличные бои.

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В эфире проекта Freeдом вечером 30 мая Гайдай рассказал, что россияне обстреливают Луганскую область всеми видами оружия, которые у них есть.



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«Северодонецк они уничтожали очень долго. Им удалось все-таки продавить территорию с окраины, там, где гостиница Мир, и чуть-чуть продвинуться вглубь города», — сообщил он.

Жителей Северодонецка просят оставаться в укрытиях.

Ранее глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко заявил, что российские оккупанты контролируют полосу около 100 метров в городе.

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