Оккупанты продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои — Гайдай
Руины разрушенного российскими оккупантами магазина в Северодонецке (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты продвинулись внутрь Северодонецка, в городе продолжаются уличные бои.
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В эфире проекта Freeдом вечером 30 мая Гайдай рассказал, что россияне обстреливают Луганскую область всеми видами оружия, которые у них есть.
«Северодонецк они уничтожали очень долго. Им удалось все-таки продавить территорию с окраины, там, где гостиница Мир, и чуть-чуть продвинуться вглубь города», — сообщил он.
Жителей Северодонецка просят оставаться в укрытиях.
Ранее глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко заявил, что российские оккупанты контролируют полосу около 100 метров в городе.
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