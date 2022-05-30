«Город завален российскими труппами». Наступление оккупантов на Северодонецк — что известно на данный момент 30 мая, 18:18 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Руины магазина в Северодонецке. По данным местных властей, инфраструктура города уничтожена практически полностью (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Одной из основных целей российских оккупантов на данный момент является захват Северодонецка Луганской области. 30 мая бои продолжаются уже на окраинах города. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинские власти сделают все, чтобы сдержать наступление на Северодонецк.



НВ рассказывает, что известно о попытках оккупантов захватить Северодонецк и его защите.

Принципиальное задание для оккупантов

Согласно выводам экспертов из американского Института изучения войны (ISW), российское наступление на Востоке Украины, которое ранее было направлено на захват Донецкой и Луганской областей, сейчас почти полностью сосредоточено на Северодонецке.

Видео дня

Инфографика: ISW

Эксперты считают маловероятным, что оккупантам удастся проводить сразу несколько крупных операций, поэтому в ближайшее время они будут концентрировать силы вокруг этого города, отказавшись от наступления к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана.

В своем видеообращении вечером 29 мая президент Владимир Зеленский назвал захват Северодонецка «принципиальной задачей для оккупационного контингента» . Он подчеркнул, что оккупантам «все равно, каким же количеством заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре (насколько горько сейчас звучит это название) Дружбы народов, 32 – где расположена администрация».

По словам Зеленского, сейчас делается все, чтобы остановить наступление оккупационных войск на Северодонецк.

«Не было ни одного дня, чтобы мы не пытались найти больше оружия для защиты нашей земли и наших людей. И я благодарен каждому и каждой, кто держит оборону Северодонецка и демонстрирует оккупантам, что мир все равно будет наш, во всем нашем государстве, на всем Донбассе и, конечно, в Северодонецке», - сказал Зеленский.

По словам президента, в результате российских ударов в Северодонецке разрушена уже вся критическая инфраструктура города. 90% домов повреждены, а более двух третей жилищного фонда города полностью разрушены.

Утром 30 мая в Генштабе заявили, что российские войска на Донецком направлении основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий с целью оцепления украинских войск в районах Лисичанска и Северодонецка и блокирования основных логистических путей.

Отмечалось, что оккупационная армия РФ закрепляется на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка и перебросила боеприпасы и технику с территории России в этот район.

Городские бои в окрестностях Северодонецка

В 8:01 глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в своем Telegram-канале, что оккупанты вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, убили двух жителей города и ранили еще пятерых.

«Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел», – сообщил глава Луганской ОВА.

Гайдай подчеркнул, что за Северодонецк и Лисичанск продолжаются тяжелые бои, во время которых оккупанты задействовали все возможное вооружение и применяют авиацию.

Он добавил, что украинские военные крепко держат оборону, хотя россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

Также глава Луганской ОВА отметил, что в течение 29 мая в Северодонецке было разрушено по меньшей мере 12 домов.

В 9:28 Гайдай опубликовал еще одно сообщение, в котором заявил, что на улицах города продолжаются бои и «враг продвигается внутрь Северодонецка».

Он также сообщил, что в городе исчезли трое врачей — «найдена только изуродованная скорая» ( позже в эфире 1+1 Гайдай уточнил, что «передняя часть их автомобиля разорвана» и «связи с ними нет» ). Глава Луганской ОВА тоже напомнил, что в Северодонецке почти полностью разрушена критическая инфраструктура, повреждено 90% жилищного фонда, 60% из которых — критически.

«Город завален российскими труппами, на улице жарко – в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций», – написал также Гайдай.

В эфире 1+1 он рассказал, что оккупанты расстреляли в Северодонецке машину с двумя волонтерами — они ранены, но в безопасности.

Журналист Юрий Бутусов в ночь на 30 мая сообщил, что во время уличного боя в Северодонецке украинские десантники 81-й десантно-штурмовой бригады уничтожили целую группу российских военных и взяли в плен двух солдат из 7-й мотострелковой бригады — наемника из Грозного Артема Хохлова и Григория Гуджиева.

«Противник зашел в Северодонецк с двух сторон, в городе идут ожесточенные уличные бои. Я был два дня назад в районе гостиницы Мир, по этому направлению противник продвигается. Сейчас четкой линии фронта в Северодонецке нет, бои происходят иногда на самых коротких дистанциях. Российские войска пытаются прорваться на широком фронте», — сообщил Бутусов.

В своем Telegram-канале Бутусов опубликовал фото взятых в плен Хохлова и Гуджиева, а также нескольких погибших российских военных.

Ближе к середине дня глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко сообщил, что, хотя российские войска смогли зайти в город, они контролируют только полосу шириной около 100 метров и существенно продвинуться дальше не смогли.

«Бои идут в окрестностях Северодонецка. С двух направлений — Новоайдара и Старобельска враг смог зайти в Северодонецк, контролирует около ста метров полосу. Существенно продвинуться не смог, наши ребята держат оборону», — сказал Власенко.



По его словам, украинские военные «немного отбросили захватчиков» и «окружение нам пока не светит», но «ситуация в Лисичанске и Северодонецке продолжает оставаться сложной»

Глава Северодонецкой районной администрации подчеркнул, что ситуация сейчас «на пике», российская армия «бросила все силы, которые у них были, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск».

«Сегодня 3 или 4 день, когда 24/7 город под обстрелами, логистика очень сложная, нормально завезти гуманитарную помощь, или обеспечить эвакуацию нам не удается. Есть единичные случаи, но системно нет возможности работать по гуманитарной помощи и эвакуации», – добавил он.



Констатировала сложность ситуации в районе Лисичанска и Северодонецка и заместительница министра обороны Анна Маляр. По ее словам, это обусловлено угрозой оцепления группировки украинских войск в районах Лисичанска и Северодонецка, где сосредоточены основные усилия оккупантов.

«Оптимистические взгляды»

Спикер Минобороны Александр Мотузяник тоже назвал ситуацию в Северодонецке сложной, поскольку на окраинах продолжаются уличные бои.

«Украинские военнослужащие сдерживают штурмовые действия противника, также бросающего личный состав, где-то ему не удается — он отходит», — рассказал Мотузяник.

По его словам, ВСУ держат ситуацию под контролем.

«Работает разведка, все планы врага нам известны. Работает и наша воздушная разведка. Поэтому у меня есть оптимистичные взгляды на эту ситуацию», — добавил он.

Представитель Минобороны подчеркнул, что ВСУ принимает все меры, чтобы не допустить оцепления украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска. По его словам, осуществляется штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.

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