В Северодонецке оккупанты контролируют полосу около ста метров — глава РГА 30 мая, 12:12 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты смогли войти в Северодонецк с двух направлений (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные войска смогли зайти в Северодонецк и контролируют полосу около ста метров, но существенно продвинуться дальше не смогли.



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Об том в эфире Радио Свобода сообщил глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко.

«Бои идут в окрестностях Северодонецка. С двух направлений — Новоайдара и Старобельска враг смог зайти в Северодонецк, контролирует около ста метров полосу. Существенно продвинуться не смог, наши ребята продолжаются оборону», — сказал Власенко.

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По его словам, в Лисичанской громаде также идут штурмовые-наступательные действия, но они все еще проходят в сельской местности, до Лисичанска не дошли.



«Используется авиация, артиллерия, но ребята держат оборону», — добавил Власенко.

На Бахмутском направлении с Попасной наступательные действия завершились поражением российских оккупантов.

«Наши ребята немного отбросили захватчиков. Окружение нам пока не светит, но ситуация в Лисичанске и Северодонецке остается сложной», — сказал глава РГА.

Трасса Лисичанск-Бахмут — под контролем украинских военных, но ее постоянно обстреливают войска РФ, поэтому передвигаться по ней опасно.



«Из артиллерии она (трасса — ред.) простреливается, но россияне отброшены около 50 километров от этой дороги», — отметил Власенко.



Власенко сказал, что ситуация сейчас «на пике», российская армия «бросила все силы, которые у них были, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск».



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