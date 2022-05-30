Эвакуация остановлена. В Луганской области оккупанты обстреляли автомобиль, погиб французский журналист — ОВА
Враг обстрелял авто (Фото:t.me/serhiy_hayday)
В Луганской области российские оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей, в результате погиб французский журналист.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать десять человек из области и попал под вражеский обстрел.
«Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска», – написал он.
Гайдай заявил, что в области официально останавливают эвакуацию.
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