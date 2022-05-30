Эвакуация остановлена. В Луганской области оккупанты обстреляли автомобиль, погиб французский журналист — ОВА 30 мая, 15:41 Цей матеріал також доступний українською Враг обстрелял авто (Фото:t.me/serhiy_hayday)

В Луганской области российские оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей, в результате погиб французский журналист.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать десять человек из области и попал под вражеский обстрел.

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«Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска», – написал он.

Гайдай заявил, что в области официально останавливают эвакуацию.

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