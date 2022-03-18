Просят помощи у шаманов. СБУ перехватила новый разговор российских оккупантов — видео

18 марта, 13:29
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Россия напала на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия напала на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ перехватила новые переговоры российских оккупантов, на них военные РФ, чтобы выжить в Украине, просят помощи у шаманов и гадалок.

На опубликованных аудио один из оккупантов под Харьковом звонит по телефону своей матери в Россию и просит ее о помощи от знакомой гадалки. Умоляет провести специальный обряд, чтобы его не затронули украинские снаряды.

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В ответ мать напоминает, чтобы «для защиты» захватчик не забывал класть георгиевскую ленту в карман. А он уверяет, что обмотал лентами полностью. Но без обряда — никуда.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=685226112927334
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«Короче, тут Дмитриевна… Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют», — сказал российский оккупант.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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