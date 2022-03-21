Управление армией РФ вышло из строя. Экс-глава ЦРУ пояснил, почему ликвидированы пять путинских генералов 21 марта, 21:12 Цей матеріал також доступний українською Вооруженные силы Украины ликвидировали за три недели пятерых генералов высшего управленческого звена, генерал США в отставке объяснил детали (Фото:alchetron.com)

Дэвид Петреус, экс-глава ЦРУ и генерал армии США в отставке рассказал прокомментировал боевые действия в российско-украинской войне

Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.



По его словам, у российских войск дела в Украине обстоят «довольно ужасно». На поле боя наносится много взаимного урона.



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Генерал делает вывод, что оперативная ситуация вокруг Киева практически не изменилась за две недели. На Броварском направлении русские совершили несколько локальных атак. На западных подступах к Киеву русские окапываются.



Большая проблема, пояснил Петреус, с окружением Мариуполя в том смысле, что город буквально голодает. И очень важно, чтобы город продержался как можно дольше, иначе российская армия освободится для дальнейшей оккупации восточной Украины. Русские могут окружить украинских силы ООС.



Петреус о наступлении россиян и о причинах потери генералов

Кроме того, он подчеркнул, в который раз, что россияне стремятся проложить сухопутный коридор из Крыма на Донбасс для военной логистики, ведь Крымский мост недостаточно большой для подобных целей. Петреус также отметил стратегическое значение Одессы. Если Мариуполь будет взят российской армией, то Одесса останется единственным крупным портом на юге Украины. По его словам одесский порт является «спасательный круг для всех украинцев», поскольку обеспечивает жизненно важная связь для целой страны.



Отдельно Петрус прокомментировал гибель пяти российских генералов (Андрей Колесников, Андрей Суховецкий, Виталий Герасимов, Олег Митяев, Андрей Мордвичев, — ред.) за три недели войны в Украине. Гибель генералов на поле боя, это действительно редкость. К примеру, США потеряли всего одного генерала за все время войны в Афганистане и то, это произошло «изнутри». Петреус согласился и пояснил, что все эти российские генералы являются представителя высшего руководящего звена армии. Об генерале Мордвичеве, Петреус даже ранее слышал.



«Система управления вышла из строя», — комментирует Петреус причины потерь среди генералов.





Экс-глава ЦРУ допускает, что обезвреживание генералов произошло, поскольку военные ВСУ смогли заглушить средства связи россиян. Поэтому армия РФ использует мобильные телефоны, которые легко вычислить. Кроме того, из-за постоянной проблемы с блокированием связи, россияне отбирают смартфоны у местных жителей, чтобы хоть как-то общаться между собой.



Проблемы с коммуникациями, а также отсутствие инициативы военнослужащих младшего звена заставляет генералов оставлять свой бронированный транспорт. После чего, искусные украинские снайперы их убивают, предположил Петреус.

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