«Бл*дь, попробуй так хату обставить». СБУ перехватила звонок оккупанта домой, он рассказывает, что в Украине люди живут лучше 23 марта, 11:53 Цей матеріал також доступний українською В Украине оккупанты занимаются мародерством (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ перехватила новый телефонный разговор одного из российских оккупантов, в нем он рассказывает женщине, что в Украине качество жизни выше, чем в России.

Поэтому оккупанты мародерствуют, а близким и родным называют это «безлимит».

«Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах», — говорит оккупант собеседнице.

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На что она отвечает: «…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…».

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