«Бл*дь, попробуй так хату обставить». СБУ перехватила звонок оккупанта домой, он рассказывает, что в Украине люди живут лучше

23 марта, 11:53
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В Украине оккупанты занимаются мародерством (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине оккупанты занимаются мародерством (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ перехватила новый телефонный разговор одного из российских оккупантов, в нем он рассказывает женщине, что в Украине качество жизни выше, чем в России.

Поэтому оккупанты мародерствуют, а близким и родным называют это «безлимит».

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«Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах», — говорит оккупант собеседнице.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=519973223004937

На что она отвечает: «…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Мародерство Война России против Украины

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