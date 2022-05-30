Сражение за Северодонецк отнимает основные ресурсы РФ, ВСУ контратакуют на юге — карты главных боев в Украине от ISW 30 мая, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в районе Бахмута, Донецкая область (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Продвижение России в городских боях за Севердонецк, скорее всего, будет крайне медленным, тогда как успешные контратаки ВСУ в Херсонской и Николаевской областях позволят оттянуть сюда часть сил врага и замедлят усилия РФ по установлению контроля над югом Украины.



Война России против Украины — главные события 30 мая

Такие предположения высказывают аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своей новой сводке о боевых действиях в Украине.

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Их главные выводы за 29 мая:

российские силы пытаются взять под полный контроль Северодонецк;

армия РФ продолжает наступление юго-восточнее Изюма, однако прямого наступления на Славянск пока не предпринимала;

оккупанты продолжают наступательные операции, чтобы перерезать ВСУ наземные коммуникации к северо-востоку от Бахмута, прямая попытка штурма города пока маловероятна;

украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области вынудило российские войска занять оборонительные позиции и, вероятно, помешает усилиям РФ закрепить контроль над оккупированными территориями вдоль юга Украины.

Карта боевых действий в Украине

Инфографика: ISW

Бои за Северодонецк — карта

Успехи России в интенсивных городских боях за Северодонецк, скорее всего, будут медленными, полагают эксперты ISW. Российское наступление на востоке Украины, ранее направленное ​​на полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь почти полностью сосредоточено на Северодонецке. Маловероятно, что российские войска смогут проводить одновременно несколько крупных операций и, скорее всего, пока откажутся от других приоритетов наступления — юго-восточнее Изюма и западнее Лимана — в пользу концентрации имеющихся сил вокруг Северодонецка в ближайшие дни.



Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области и на Донбассе — карта

Российское наступление к югу от Изюма, вероятно, превратились из ключевой задачи РФ во второстепенную операцию, которая теперь все больше направлена на поддержку наступательных операций вокруг Лимана.

Кроме того, армия РФ сосредоточила свои усилия на удержании позиций к северу от Харькова и 29 мая обстреляла близлежащие населенные пункты.

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Бои в Николаевской и Херсонской областях — карта

Аналитики ISW отмечают, что на фоне контрнаступления Украины на северо-западе Херсонской области российские силы сосредоточились на удержании своих оборонительных линий и предприняли ограниченные атаки, чтобы вернуть утраченные позиции.

«Хотя украинские контратаки, по-видимому, не позволят вернуть значительную территорию в ближайшем будущем, они, скорее всего, сорвут российские операции и потенциально вынудят Россию перебросить подкрепления в Херсонскую область, которую в основном удерживают низкокачественные подразделения», — отмечают в ISW, добавляя, что усилия ВСУ на этом направлении могут «дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины».

Инфографика: ISW

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