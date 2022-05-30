Ситуация в Северодонецке тяжелая, но есть оптимистические взгляды — Минобороны 30 мая, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Минобороны сообщают о сложной ситуации в Северодонецке (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

По данным Министерства обороны, ситуация в Северодонецке сейчас тяжелая, в окрестностях уже идут уличные бои.

Война России против Украины — главные события 30 мая

«Относительно самого Северодонецка: ситуация тяжелая, в окрестностях уже идут уличные бои. Украинские военнослужащие сдерживают штурмовые действия противника, который также бросает личный состав, где-то ему не удается — он отходит», — приводит заявление пресс-секретаря Минобороны Александра Мотузяныка Интерфакс-Украина.



Видео дня

Он подчеркнул, что ситуация действительно тяжелая, но ВСУ держат ее под контролем.

«Работает разведка, все планы врага нам известны. Работает и наша воздушная разведка. Потому у меня есть оптимистические взгляды на эту ситуацию», — добавил представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что ВСУ принимают все меры, чтобы не допустить окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска.

По его словам, осуществляется штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.