Ситуация в Северодонецке тяжелая, но есть оптимистические взгляды — Минобороны

30 мая, 15:34
Цей матеріал також доступний українською
Минобороны сообщают о сложной ситуации в Северодонецке (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Минобороны сообщают о сложной ситуации в Северодонецке (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

По данным Министерства обороны, ситуация в Северодонецке сейчас тяжелая, в окрестностях уже идут уличные бои.

Война России против Украины — главные события 30 мая

«Относительно самого Северодонецка: ситуация тяжелая, в окрестностях уже идут уличные бои. Украинские военнослужащие сдерживают штурмовые действия противника, который также бросает личный состав, где-то ему не удается — он отходит», — приводит заявление пресс-секретаря Минобороны Александра Мотузяныка Интерфакс-Украина.

Видео дня

Он подчеркнул, что ситуация действительно тяжелая, но ВСУ держат ее под контролем.

«Работает разведка, все планы врага нам известны. Работает и наша воздушная разведка. Потому у меня есть оптимистические взгляды на эту ситуацию», — добавил представитель Минобороны.

https://www.youtube.com/embed/e7Gfx2i-mkc

Он подчеркнул, что ВСУ принимают все меры, чтобы не допустить окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска.

По его словам, осуществляется штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минобороны Украины Луганская область Северодонецк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X